Lassen Sie sich in „Mystica Venezia“ in das Venedig der heutigen Zeit und des Mittelalters entführen.

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=_X6KS7_Z6HM

Buchbeschreibung:

Eine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/mystica-venezia/

Taschenbuch: 264 Seiten

Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056707

ISBN-13: 978-3903056701

Auch als E-Book erhältlich!

Das sagt P.Collio zu dem Buch:

Eintauchen in die Magie der Zeiten

Venedig im Zeitsprung. In einer sehr gut recherchierten Reise durch das Mittelalter und die Jetztzeit, versteht es die Autorin dem Leser an die Geschichte zweier Schwestern zu fesseln. Die Beschreibung der Stadt Venedig, ihren Menschen und ihrer Vergangenheit kommt hier keinesfalls zu kurz. Voll mit Magie, geheimen Verbindungen und tiefen Bündnissen ist es Lesestoff vom Feinsten.

Mehr über die Autorin unter:

http://christineerdic.jimdofree.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.de/