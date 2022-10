Fantasie und Vorstellungskraft

Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

Buchtipps:

Die Spiral-Insel

Die einer Spirale ähnliche Insel erhebt sich mit steil abfallenden Klippen hoch aus dem Meer. Beherrscht wird diese Insel, in deren Erdinnerem das Feuer der Ewigkeit lodert, von der Königin der Zeit. Mit ihr bewohnen mystische Wesen wie zum Beispiel der Phönix, der Feuergeist, das Einhorn mit dem goldenen Horn, die Baumhirten, Zwerge, die Winde, der Greif und viele mehr das Eiland.

Eine Flaschenpost erreicht die Insel. In ihr der Hilferuf eines Jungen – Gero. Er lebt mittlerweile in einer Baumhöhle, da die Städte keinen Lebensraum mehr bieten. Das Kind hat von der sagenhaften Spiralinsel gelesen und bittet die Bewohner, seine Welt zu retten.

Der Fürst der Finsternis vereint die Kreaturen der Unterwelt, um den Aufstand des Guten zu verhindern.

Ein Kampf um die Erde beginnt.

ISBN-13: 978-3746759104

ISBN-13: 978-3746759111

Kasperl und Püppi unterwegs in Österreich

Kasperl wohnt in Kasperlhausen. Soweit so gut und das habt ihr euch sicher auch schon gedacht. Kasperls Freundin Püppi ist sehr reiselustig. Daher beschließen die beiden, eine Reise durch Österreich zu unternehmen. Sie wollen Hauptstädte des Landes oder auch Sehenswürdigkeiten besuchen. Sowohl Kasperl als auch Püppi fahren gerne mit dem Zug. Das ist viel entspannender, als mit dem Auto irgendwo im Stau zu stehen. Außerdem können beide die vorüberziehende Landschaft betrachten oder auch mal ein Nickerchen machen.

Wer den Kasperl kennt, kann sich vorstellen, dass es manchmal ziemlich lustig zugeht. Püppi findet das allerdings nicht immer zum Lachen.

Komm doch einfach mit auf diese Reise. Lerne ein bisschen Österreich kennen und freue dich auf lustige Begebenheiten mit Kasperl und Püppi.

ISBN-13: 978-3746734989

ISBN-13: 978-3746740300

Die Hexenschülerin – Die Zeit des Neubeginns

Carolin und Nick helfen in den 1980er Jahren bei der Renovierung der Burg Dringenberg. Dabei machen sie einen geheimnisvollen Fund. Sie entdecken alte Schriften aus der Gründungszeit des Ortes.

Geschrieben wurden sie von dem Mädchen Clara, die 1322 als Zwölfjährige mit ihrer Familie in das neue Dorf auf dem Berg zog.

Clara hat eine gefährliche Gabe – sie ist hellsichtig. Aus Angst, als Hexe angesehen zu werden, versucht Clara ihre Gabe geheim zu halten. Doch sie fühlt sich zerrissen, denn sie hat Träume, die sich mit dem strengen Frauenbild ihrer Zeit nicht vereinbaren lassen.

In dem Dorf zieht die geheimnisvolle Odilia sie in ihren Bann. Odilia ist eine gebildete Frau mit einer völlig anderen Lebensanschauung. Sie lehrt Clara nicht nur lesen und schreiben, sondern bestärkt sie auch darin, ihren eigenen Weg zu gehen. Doch der ist gefährlich. Odilia gerät bald in den Verdacht, eine Hexe zu sein und auch Clara als ihre Schülerin befindet sich in großer Gefahr.

Die Hexenschülerin ist eine spannende Zeitreise für Mädchen und Jungen ab etwa 10 Jahren

ISBN-13: 978-3735779205

Neue Abenteuer mit Neopomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

ISBN-13: 978-3749454280

ElfenZauberei

Der 15-jährige Frederic lebt mit seiner Mutter in einer Villa und bekommt jeden Wunsch erfüllt. Materiell hat er keine Sorgen, jedoch hätte gern eine Familie, in der er sich geborgen fühlen könnte. Nachdem er sich nach einem heftigen Streit wünscht, dass seine Mutter verschwinden würde, geht dieser Wunsch umgehend in Erfüllung. Durch einen von ihm mit verschuldeten Unfall liegt diese im Koma.

Frederic wird in einem Kinderheim einquartiert. Sein Verhalten den Erziehern gegenüber ist unverschämt, die Kinder behandelt er herablassend.

Mit der Zeit bekommt er einen Einblick in die Lebensgeschichten und beginnt nachzudenken. Langsam wird er umgänglicher und erkennt, welche seine wahren Freunde sind und was zählt, um glücklich leben zu können. Er verbringt im Heim sein erstes schönes Weihnachtsfest.

Diese Geschichte habe ich geschrieben, weil in der heutigen Zeit die Wünsche vieler Kinder unermesslich sind, sie sind unzufrieden, unfreundlich, mobben ihre Klassenkameraden, sogar ihre Freunde. Beim Lesen dieses Buches werden sie zum Nachdenken angeregt.

ISBN-13: 978-3746704371

Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde

Dieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.

ISBN-13: 978-3735790729

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://lesenmachtgluecklich.jimdofree.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/

https://pixabay.com/de/users/BrittaKummer-6894213/