Die Lastenfreistellung beim Immobilienkauf

Warum eine rechtssichere Lastenfreistellung entscheidend für Käufer und Verkäufer ist. Die Notare Selzer Reiff erklären den Ablauf und bieten umfassende Unterstützung beim Immobilienkauf.

Frankfurt, 10. Oktober 2024 – Beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie spielt die Lastenfreistellung eine entscheidende Rolle. Sie stellt sicher, dass der Käufer das Eigentum frei von Belastungen wie Hypotheken oder Grundschulden erwirbt. Der Prozess der Lastenfreistellung ist oft komplex und erfordert eine sorgfältige Abstimmung zwischen Notar, Gläubigern und Grundbuchamt. Ein Fachbeitrag von Selzer Reiff Notare, Frankfurt, gibt einen Überblick über diesen wichtigen Schritt und zeigt, wie eine reibungslose Eigentümerübertragung bei Immobilien mit bestehenden Grundpfandrechten erfolgen kann.

Was ist die Lastenfreistellung und warum ist sie wichtig?

Die Lastenfreistellung bezeichnet den Vorgang, bei dem bestehende Grundpfandrechte wie Hypotheken oder Grundschulden oder Vormerkungen, Nießbrauch- und Wohnungsrechte vor der Übereignung einer Immobilie gelöscht werden. Der Käufer möchte in der Regel eine lastenfreie Immobilie erwerben und nicht für Schulden des Vorbesitzers haften oder weitere Verpflichtungen übernehmen müssen.

Da Hypotheken und Grundschulden oft als Sicherheiten für Kredite eingetragen werden, ist es entscheidend, dass diese vor dem Eigentumsübergang aus dem Grundbuch entfernt werden. Ohne eine ordnungsgemäße Lastenfreistellung kann es zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken für den Käufer kommen.

In ihrem Artikel erläutern die Notarinnen des Notarbüros Selzer Reiff Notare aus Frankfurt die rechtlichen Hintergründe der Lastenfreistellung, die sich aus dem Grundbuchrecht und dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ergeben. Besonders für Laien kann dieser Prozess schwer verständlich sein. Daher ist eine professionelle notarielle Begleitung unerlässlich. Der Beitrag bietet nicht nur einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen, sondern auch eine verständliche Erklärung der einzelnen Schritte.

Der Ablauf der Lastenfreistellung: Eine Aufgabe für den Notar

Die Lastenfreistellung beginnt meist mit der Beauftragung des Notars im Rahmen des Immobilienkaufvertrags. Der Notar übernimmt die zentrale Rolle in diesem Prozess. Er sorgt dafür, dass alle notwendigen Unterlagen in der richtigen Form vorliegen, bevor der Kaufpreis an den Verkäufer ausgezahlt wird. Dazu gehört die Einholung von Forderungsaufstellungen der Gläubiger, die Einholung von Lastenfreistellungserklärungen (auch Löschungsbewilligung genannt) und die anschließende Beantragung der Löschung der Grundpfandrechte im Grundbuch.

In vielen Fällen ist der Verkäufer nicht in der Lage, offene Verbindlichkeiten vor dem Verkauf zu begleichen. Der Notar fungiert dann als Treuhänder. Er überwacht, dass die Zahlung des Immobilienkäufers direkt zur Begleichung der Verbindlichkeiten verwendet wird und der Verkäufer nur den Restbetrag erhält.

Der Fachbeitrag erklärt detailliert, wie diese Treuhandabwicklung funktioniert und welche Dokumente für eine erfolgreiche Lastenfreistellung benötigt werden.

Rechtliche Absicherung durch den Notar

Eine saubere und rechtlich einwandfreie Abwicklung der Lastenfreistellung ist unerlässlich, um sowohl Käufer als auch Verkäufer vor rechtlichen Risiken zu schützen. Der Notar überwacht den gesamten Prozess und stellt sicher, dass die Löschung der Grundpfandrechte erst erfolgt, wenn die Gläubiger vollständig befriedigt wurden. Auch sorgt er dafür, dass alle Lastenfreistellungserklärungen vor der Kaufpreiszahlung vorliegen. Diese sorgfältige Koordination minimiert das Risiko für alle Beteiligten.

Der vollständige Fachbeitrag zur Lastenfreistellung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

https://www.immobilien-kaufen-frankfurt.de/fachbeitraege-publikationen/lastenfreistellung-beim-immobilienkauf/

Selzer Reiff Notare: Partner im Immobilienrecht

Das Notarbüro Selzer Reiff Notare aus Frankfurt bieten langjährige Erfahrung im Bereich des Immobilienrechts. Die Kanzlei unterstützt sie insbesondere bei Kaufverträgen über Grundbesitz, bei der Abwicklung von Lastenfreistellungen sowie die Bestellung von Grundschulden und Hypotheken. Dank dieser Expertise erhalten Käufer und Verkäufer eine fundierte Betreuung, sodass der Immobilienkauf rechtssicher und ohne unangenehme Überraschungen abläuft.

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998. 2011 wurde Bettina Selzer in Frankfurt am Main zum Notar berufen und Sonja Reiff im Jahr 2017. Seit einigen Jahren sind Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff ausschließlich in diesem Bereich tätig.

Die beiden Notarinnen betreuen Privatmandanten ebenso wie Unternehmer/innen. Als in Frankfurt berufene Notare bieten sie das gesamte Spektrum notarieller Dienstleistungen an: von Immobilienkäufen über Eheverträge und Testamente bis zur Beurkundung unterschiedlichster Rechtsvorgänge. Für Unternehmen bieten Selzer Reiff Notare bei Gründungen, Kapitalerhöhungen, Umwandlungen etc. die notwendige notarielle Unterstützung.

Die Kanzleiräume liegen in Frankfurt am Main in zentraler Lage nahe der Alten Oper im Westend (U-Bahn Alte Oper und S-Bahn Taunusanlage).

Firmenkontakt

SELZER REIFF Notare, Frankfurt

Bettina Selzer

Guiollettstraße 27

60325 Frankfurt am Main

069 / 72 30 17



https://www.selzer-reiff.de

