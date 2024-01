Die Karl-Schreiner-Häuser des Diakoniewerk Essen erhalten großzügige Spende der SIMWERT GmbH

Essen, 20. Dezember 2023 – Die Diakoniewerk Essen, Jugend- und Familienhilfe gGmbH, ein gemeinnütziger Verein, der sich für Kinder und Jugendliche in der Stadt Essen einsetzt, freut sich über eine großzügige Spende in Höhe von 3.000 Euro von der SIMWERT GmbH in Berlin.

Die Karl-Schreiner-Häuser sind eine dezentrale Jugendhilfeeinrichtung, in der ca. 120 Mitarbeitende

-66 Kinder und Jugendliche in Wohn- und Trainingsgruppen

-27 Jungen und Mädchen im Aufnahmeheim und der Jugendschutzstelle

-54 Grundschulkinder in ambulanten Projektgruppen

betreuen, begleiten und fördern.

„Wir sind sehr dankbar für die großzügige Unterstützung der SIMWERT GmbH“, sagt Roswitha Burchhardt, Einrichtungsleiterin der Karl-Schreiner-Häuser des Diakoniewerkes in Essen. „Mit dieser Spende können wir unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen deutlich unterstützen. In unseren Einrichtungen finden diese nicht nur Geborgenheit, sondern auch die Möglichkeit, ihre schwierigen Lebenssituationen zu bewältigen und ihre Zukunft positiv zu gestalten“.

Die SIMWERT GmbH ist ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung und hat sich verpflichtet, gemeinnützige Organisationen und Projekte zu unterstützen, die sich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Die großzügige Spende an das Diakoniewerk Essen zeigt das Engagement für dieses wichtige Anliegen.

Die SIMWERT ruft auch andere Unternehmen und Privatpersonen dazu auf, sich an dieser wichtigen Aufgabe zu beteiligen und dazu beizutragen, das Leben von Kindern und Jugendlichen in den Karl-Schreiner-Häusern in Essen zu mit positiven Erlebnissen zu bereichern.

Die Kinder und Jugendlichen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Leitungsteam sagen DANKE an die Firma SIMWERT und freuen sich darauf, die Verantwortlichen hoffentlich 2024 persönlich in Essen begrüßen zu dürfen.

Die Simwert GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet neben Originalverträgen deutscher Netzbetreiber auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produktportfolio wird ständig ergänzt und erweitert, u.a. mit globalen Schwerpunkten im Bereich der mobilen Datenkommunikation und den dazugehörigen Produkten.

Kontakt

SIMWERT GmbH

Emrah Kesci

Osloer Straße 100

13359 Berlin

03048479544



http://www.simwert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.