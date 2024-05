Die heilende Kraft des Meeres: Ganzheitliches Wellbeing und Thalasso in Somabay am Roten Meer

Am 8. Juni ist Welt-Wellness-Tag. In Somabay, einer Oase der Erholung am Roten Meer, setzt man auf die heilende Kraft des Meerwassers, auf ganzheitliches Wellbeing und innovative Beauty Treatments.

München/Somabay – Die therapeutische Wirkung von Meerwasser, Sonne, Algen und Sand wird bereits seit dem 18. Jahrhundert erforscht. Nicht nur als Heilmittel gegen Atemwegserkrankungen, Rheuma oder chronische Hautkrankheiten, sondern auch im Wellness- und Beautybereich überzeugt die Meerwassertherapie mit Ergebnissen, die sich sehen lassen können. In Somabay am Roten Meer setzt man schon lange auf die heilende Kraft des Meerwassers, hier befindet sich der größte Meerwasser-SPA Ägyptens. Die stilvollen Behandlungsräume, die direkt an das Golf Resort The Cascades anschließen, umfassen 65 Behandlungszimmer, den Thalasso-Tonic-Hydrotherapie-Pool sowie klassische Wellness-Einrichtungen wie Dampfbad, Sauna, Outdoor-Meerwasserpool und entspannende Ruhebereiche.

Die heilende Kraft des Meerwassers

Die Thalassotherapie nutzt die natürlichen Ressourcen des Meeres, um ganzheitliche Heilung und Revitalisierung zu fördern. Das salzhaltige Wasser wird gezielt eingesetzt, um den Körper zu reinigen, zu entgiften und zu stärken. Im Thalasso-Tonic-Hydrotherapie-Pool werden die positiven Eigenschaften des Meerwassers mit der Druckmassage verschiedener Körperbereiche kombiniert. Der 750 m2 große Thalasso-Tonic-Hydrotherapie-Pool in Somabay fasst 830 m3 Meerwasser und ist in verschiedene Zonen mit Wasserdüsen, Strömungen und Gegenströmungen, Duschen und Sprudelbädern unterteilt, von denen jede für die gezielte Tonisierung eines bestimmten Körperteils ausgelegt ist. Durch die tonisierende Wirkung werden Kreislauf und Wohlbefinden angeregt (auch im Kampf gegen Cellulite und zum Entschlacken und zur Drainage ist das Treatment von großem Nutzen).

Ganzheitliches Wellbeing

Neben traditionellen Wellness-Angeboten setzt die Destination Somabay zunehmend auf ganzheitliche Gesundheitskonzepte, die darauf abzielen, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Sport, Yoga, Meditation werden genauso angeboten wie innovativen Treatments zur Entgiftung, Entschlackung und Fettreduzierung angeboten.

Von entspannenden Massagen über revitalisierende Gesichtsbehandlungen bis hin zu therapeutischen Wasseranwendungen, besonderen Body Scrubs und Peelings sowie verjüngenden und pflegenden Anwendungen bietet das Thalasso SPA in Somabay eine Vielzahl von erstklassigen Treatments. Erfahrene Therapeuten gehen individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse ein und stellen maßgeschneiderte Programme zusammen. Wer hier Wellnessurlaub macht, der kommt mit einem ganz besonderen Glow zurück.

Oase des Wohlbefindens

Zum allgemeinen Wohlbefinden trägt auch die besondere geografische Lage Somabays bei, die die Destination zu einer Oase für Entspannung und Erholung macht. Inmitten einer atemberaubenden Naturkulisse, eingebettet zwischen der Schönheit des Roten Meeres, dem beeindruckenden Bergpanorama und der Wüste stellt sich in Somabay ein Gefühl tiefer Ruhe und Gelassenheit ein. Die einzigartige Kombination aus natürlichen Meeresressourcen und moderner SPA-Technologie macht das Wellbeing Angebot Somabays zu einer herausragenden Wahl für alle, die sich nach ganzheitlicher Erholung und einem frischen und regenerierten Körpergefühl sehnen. Die luxuriöse Destination an der Küste des Roten Meeres ist eine exklusive Oase der Erholung, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringt.

Exklusives Angebot: Thalasso Experience SPA Package – 3 Tage Spa Retreat

Vom 1. Mai bis zum 30. September bietet Somabay das exklusive Thalasso Experience SPA-Package an: Sieben Übernachtungen und drei SPA-Tage mit luxuriösen Treatments kosten 990 EUR. Das Wohlfühl-Paket beinhaltet einen einwöchigen Aufenthalt in einem Deluxe-Zimmer (Einzelbelegung) mit Halbpension. Gegen einen Aufpreis von 280 EUR kann das Angebot optional auf einen (Ehe-)PartnerIn (ohne SPA-Behandlung) ausgeweitet werden.

Drei verschiedene SPA-Pakete stehen zur Auswahl: Thalasso Slimming, Thalasso Total Luxury oder Thalasso De-Stress and Relax.

Für weitere Informationen und Buchungsanfragen besuchen Sie bitte thecascadesspa.com oder kontaktieren Sie das Reservierungsteam von Somabay per Whatsapp unter +20 155 409 2909.

Über Somabay

Somabay ist eine Halbinsel am Roten Meer in Ägypten und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Condor, Egypt Air, SWISS oder Wizz Air ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchelreviere, ein fantastisches Sportangebot sowie die einzigartige Kultur der Region aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.somabay.com sowie auf Instagram: @somabayredsea/.

