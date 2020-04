Die günstigste Form Sonnenenergie zu nutzen

Solarthermie zum Selberbauen

Die Vorteile für die Nutzung der Solarthermie sind offensichtlich: Wer würde sich nicht lieber heute als Morgen von überhöhten Nebenkostenabrechnungen verabschieden und dabei noch sinnvoll in eine umweltfreundliche erneuerbare Energieform investieren.

Energie einsparen und Fördermittel nutzen

Dennoch zögern viele Hausbesitzer angesichts der vermeintlich hohen Anschaffungskosten für eine solarthermische Anlage immer noch, diesen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Was jeder Hausbesitzer wissen sollte: Bei dieser Betrachtung müssen unbedingt auch die Energieeinsparpotenziale und die staatlichen Fördermittel mit in die Rechnung einbezogen werden.

Insbesondere hochwertige Solarthermie-Kollektoren zum Heizen und zur Warmwasserbereitung lohnen sich gleich in mehrfacher Hinsicht: Bei der Wärmeversorgung, die etwa drei Viertel des Energieverbrauchs eines durchschnittlichen Haushaltes ausmacht, bieten sich enorme Einsparpotentiale. Das wirkt sich nicht nur erheblich auf die Nebenkosten der privaten Haushalte aus. Die Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien ist zudem ein bedeutender Faktor im Kampf gegen den Klimawandel. Deshalb werden Investitionen in Solaranlagen auch durch finanzielle Zuschüsse und besonders günstige Kredite vom Staat gefördert.

Eigenleistung spart zusätzlich Kosten

Und mit einer Solaranlage zum Selberbauen können zusätzlich Kosten gespart werden. Die Installation in Eigenregie ist mit der passenden professionellen Hilfe mit wenig Aufwand realisierbar. Ein Spezialist für derartige Haustechnikprojekte für Selberbauer und Heimwerker ist der Online-Shop selfio.de. Hier haben die Eigenheimbesitzer die Möglichkeit, ihre Anlage für solares Heizen und/oder solare Warmwasserbereitung direkt online zu kaufen – ohne Zwischenhändler, Handwerker und Lieferanten. Und auch das macht sich natürlich beim Preis bemerkbar. Alle Produkte sind hochwertige Profiprodukte, die technisch auf dem neuesten Stand, qualitätsgeprüft und somit sehr zuverlässig sind.

Und die gewünschte Beratung gibt es kostenlos obendrauf. Bei Bedarf planen die Haustechnikprofis die solarthermische Anlage und ermitteln ganz genau, welche Produkte Sinn machen und die größte Ersparnis bringen. Selbstverständlich erhalten die Selberbauer auch die nötigen Informationen und Tipps für die staatliche Förderung. Denn schließlich ist das Ziel ja der Abschied von den hohen Heiz- und Warmwasserkosten.

Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Vertrieb von Fußbodenheizungen, Wohnungslüftungsanlagen, solarthermischen Anlagen sowie Gas- und Ölheizungen, Wärmepumpen, Kamin- und Pelletöfen, Schornsteinen, Sanitärprodukten und Pumpen an Heimwerker und Selberbauer. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie bietet Selfio professionelle Unterstützung sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Sämtliche Produkte werden direkt und hauptsächlich online vertrieben. Gleichzeitig bietet Selfio den Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern.

