Die Gemeinschaft gewinnt

„Vor allem das soziale Miteinander findet mehr Wertschätzung.“ Diesen Schluss legt eine Zwischenauswertung der noch laufenden Umfrage zur Chorkultur des Chorverbands Rheinland-Pfalz nahe. Die Umfrage ist noch bis zum 6. April offen. Der Chorverband bittet in Rheinland-Pfalz wohnende Personen, insbesondere auch nicht in Chören Aktive, um ihre Meinung unter https://rlp-singt.de dort auf ‚Umfrage 2023 Chorsingen RLP‘ klicken.

„Die Umfrage 2023 soll unter anderem einem Vergleich mit der im Jahr 2018 erarbeiteten Studie dienen“, erläutern die Verantwortlichen im Präsidium des Chorverbands das Ziel. „Wie hat sich seit 2018 – auch speziell durch die Zeit der Pandemie – die Meinung der im Bundesland Lebenden zum Chorsingen, zur Chorkultur als solcher, verändert – oder auch nicht? Wie ist das Ansehen der Chöre generell in der Bevölkerung? Was muss weiterhin an Weichenstellungen geschehen, was erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz von Ihren Chören? Wie kann es möglich werden, aktuell nicht Singende zum Chorsingen zu bewegen?“ Viele Fragen, auf die sich der Chorverband durch die neuerliche Umfrage weitere Antworten erhofft.

Signifikanz bei sozialem Miteinander erkennbar

Im aktuellen Zwischenstand zeichnen sich bereits erste Antworten ab. „Eine Signifikanz konnten wir bereits feststellen“, sagt Dieter Meyer, der die Studie redaktionell begleitet. „Die Wertschätzung des sozialen Miteinanders, Stichwort Geselligkeit, hat sich deutlich verbessert. Lag die unbedingte Zustimmung im Jahr 2018 bei rund 57 %, so sind es nun gut 71 %. Für rund 65 % ist die Gemeinschaft unbedingt wichtig, dieser Wert lag 2018 bei lediglich knapp 45 %.“ Inwieweit sich dieses Meinungsbild allgemein auf die Gesamtbevölkerung übertragen lasse, könne man jedoch nicht sagen. Ein Zusammenhang mit der Pandemiezeit liege aber nahe.

Anzahl Choraktiver hat sich nur geringfügig verringert

Auch andere Zahlen sind für den Chorverband wichtig. „Die Anzahl der Choraktiven hat sich pandemiebedingt nicht wesentlich verringert, im Verhältnis lediglich um fünf bis sechs Prozent. Dies bestätigen auch Zahlen in der Umfrage.“ So sage das Gros von rund 30 % aus, dass sich die personelle Entwicklung in den Chören nur geringfügig – Angabe bis zu 10 % und weniger Singende – verändert habe. Hingegen bestätigen kumuliert rund 48 %, dass sich die Chorstärke nicht verändert, durch neue Mitglieder ausgeglichen wurde, sich verbessert habe, sogar aktuell besser als zu Vor-Pandemiezeiten sei.

Gut 38 % der Antwortenden stellen darüber hinaus fest, dass neue interessierte Personen in die Chöre kämen. Vor allem aber sehen rund dreiviertel der Befragten die Situation als grundsätzlich positiv. Sie stellen fest: „Es existiert weiterhin die Lust am Singen.“

Chorverband bittet Bürgerinnen und Bürger noch um Teilnahme bis zum 6. April

„Je mehr Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz an der Umfrage teilnehmen, desto genauer und differenzierter, vor allem repräsentativer, wird die spätere Auswertung. Deshalb machen Sie bitte noch bis zum 6. April an der Befragung mit, direkt unter https://rlp-singt.de/umfrage-chorsingen oder einfach auf https://rlp-singt.de gehen und dann auf ‚Umfrage 2023 Chorsingen RLP‘ klicken. Wir danken allen, die bereits an der Umfrage teilgenommen haben oder noch teilnehmen werden“, so die Verantwortlichen im Präsidium des Chorverbands Rheinland-Pfalz.

Chorverband Rheinland-Pfalz – Dienstleister für die Chorkultur

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2019 seinen 70. Geburtstag. Mit über 1.200 Chören und ihren rund 75.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

