Die einen sagen so, die anderen auch

Handzahnbürste vs Schallzahnbürste

Der eine sagt so, der andere auch

Handzahnbürste vs Schallzahnbürste – was ist besser?

Jeder hat seine Lieblingszahnbürste, das kann man nicht vergleichen. Oder doch?

Schallzahnbürste Curaprox Hydrosonic PRO

Perfekt gepflegte Zähne und Zahnfleisch sind so wichtig für die Gesundheit. Zahnstein, Plaque und Lebensmittelreste, die sich tagsüber ansiedeln, müssen entfernt werden. Das geht perfekt mit der genialen Schallzahnbürste Curaprox Hydrosonic PRO. Sanft und zart, wie es nur der kleine tropfenförmige Bürstenkopf mit seinen hunderten feinen Curen-Filamenten und dem 10 ° Knick kann. Durch die unterschiedlich langen Borsten wird ein regelrechter Wirbel von Zahncreme, Wasser und Speichel produziert, der jeden Zahn umhüllt – selbst die Backenzähne und die Zahnzwischenräume. Die unterschiedlich langen, hunderte von feinen CUREN-Filamenten eignen sich selbst für Diabetiker mit empfindlichem Zahnfleisch, Personen mit Implantaten und Zahnspangenträger. Durch die 45 ° Neigung des tropfenförmigen Kopfes wird das Zahnfleisch angenehm massiert und damit gut durchblutet. Der Bürstenkopf „single“ spürt unter festsitzenden Brackets und in den Zahnzwischen-räumen versteckte Lebensmittelreste auf. Mit den sanften CUREN-Borsten der CURAPROX Hydrosonic PRO bleiben sogar die Drähte heil. Nicht zu vergessen, wie hübsch sie aussieht. Das elegante Design der Curaprox Hydrosonic PRO ist schon ein echter Hingucker. Ab sofort gibt es auch verschieden farbige Borsten, damit jeder seine Zahnbürste mit dem richtigen Bürstenkopf findet.

Handzahnbürste Curaprox CS 5460

Die tägliche Mundpflege mit dieser wunderschönen Zahnbürste, die in allen Regenbogen-farben erhältlich ist, macht nicht nur Spaß, sondern sie reinigt auch unvorstellbar sanft und effektiv Zähne und Zahnfleisch. Obwohl die 5460 unvergleichlich feine Filamente im Bürstenkopf so angenehm weich sind, entfernen sie Plaque und Verunreinigungen gründlich und effektiv von den Zähnen. Eine Wohltat für empfindliches Zahnfleisch bei der täglichen Mundpflege. Durch den kompakten und leicht geneigten Kopf erreicht man mühelos jeden Winkel im Mund, sogar bis hinter den Backenzähnen. Durch den achteckigen Handgriff liegt er gut in der

Hand und sorgt so für den perfekten Putzwinkel. So kann man den Tag mit unvergleichlich sauberen und frischen Zähnen beginnen und am Abend beenden. Gut durchblutetes Zahnfleisch und perfekt gereinigte Zähne werden die Entscheidung leichtmachen, um sich für eine Handzahnbürste von Curaprox entscheiden.

Egal, wofür Sie sich entscheidet, für saubere Zähne und gesundes Zahnfleisch sorgen beide Möglichkeiten! Versprochen.

