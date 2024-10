Das SeeMOUNT

Urlauben zum Bestpreis

Die schneebedeckten Gipfel strahlen in der Herbstsonne und der Wald zaubert ein wunderschönes Farbenspiel – genießen Sie diese traumhaften Aussichten in unserem schönen Wellnessbereich mit einer kuscheligen SeeMOUNT-Decke und lassen Sie die Seele baumeln.

Nur noch bis 10.11.2024

4=3 Kuschelzeit

4 Übernachtungen zum Preis von 3

Unsere tolle 4=3 Aktion ist noch buchbar bis 10.11.2024 – schnell buchen und Plätze sichern

Aktion immer gültig von So-Do oder Mo-Fr

Jetzt schnell buchen

****************************************************************************************************************************************

Frühbucher Rabatt Sommerurlaub 2025

Der frühe Vogel…

Frühbucher 2025

Buchen Sie schnell Ihren Sommerurlaub 2025 – für kurze Zeit erhalten Sie diesen zum Preis von diesem Jahr.

Aktion gültig bei Buchungen bis 31.12.2024 für die Sommersaison 2025

Jetzt schnell buchen

****************************************************************************************************************************************

Großes Winteropening

Alle Buchungen bei Anreise ab dem 12.12.2024 und Abreise bis zum 21.12.2024 erhalten 15% extra auf den Gesamtpreis.

Jetzt schnell buchen

****************************************************************************************************************************************

Wellness & SPA

Entspannung pur.

Tauchen Sie ein in den goldenen Herbst und genießen Sie unsere wohltemperierten Pools, gemütlichen Saunen und entspannenden Massagen. Prickelnde Erlebnisse bietet die Adventure Shower, und eine Runde im Fußkneippbecken sorgt für frische, glückliche Füße – die perfekte Erfrischung an kühlen Herbsttagen.

Wellnessurlaub buchen

****************************************************************************************************************************************

Genuss-Gourmet Plus

Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit.

Im goldenen Herbst verwöhnen wir Sie mit kreativen, herbstlichen Gerichten. Starten Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und genießen Sie abends unser 5-Gänge-Menü. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es herbstliche Schmankerln am Nachmittagsbuffet. Edle Tropfen und ausgewählte Weine warten an unserer Erlebnis-Bar für gemütliche Abende nach einem Tag in der Natur.

Wellnessurlaub buchen

****************************************************************************************************************************************

Zimmer & Suiten

Exklusiver Wohnkomfort.

Erleben Sie unsere Vielzahl an Herbst-Wohngenuss-Extras. 60 stilvolle Zimmer & Suiten erwarten Sie mit einem atemberaubenden Blick auf die in warmes Herbstlicht getauchte Bergkulisse. Ein Ort zum Wohlfühlen und Träumen, perfekt nach einem aktiven und erlebnisreichen Herbsttag in der Natur.

Wellnessurlaub buchen

****************************************************************************************************************************************

Family Super Deal

23.05. – 10.11.2024

3, 5 oder 7 ÜN ab EUR 499 pro Person

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei!

Inklusivleistungen:

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)

Kinder von 8 bis 15 Jahren pauschal EUR 50,- pro Nacht

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Kostenlose Silvretta Card Premium für Ihr Berg-Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card bis Mitte Oktober

SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,- (5 ÜN) oder EUR 50,- (7 ÜN)

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

3 ÜN ab EUR 499,- pro Person im Doppelzimmer

5 ÜN ab EUR 839,- pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab EUR 1.019,- pro Person im Doppelzimmer

Wellnessurlaub buchen

****************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

Romantik & Wellnesspackage

15.06.2024 – 10.11.2024

3 Nächte ab EUR 529 pro Person

Zeit zu Zweit inkl. SPA Gutschein und Überraschung

Inklusivleistungen:

Herbst im SeeMOUNT-Resort: Die warmen Sonnenstrahlen tauchen die Natur in goldenes Licht und laden zu schönen Stunden im Freien ein, während Sie im Resort pure Erholung genießen.

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

Romatisches Candlelight Dinner

Spa-Gutschein im Wert von EUR 25,- pro Person

Bei Ihrer Ankunft erwartet Sie eine Überaschung auf dem Zimmer

3 ÜN ab EUR 529,- pro Person

5 ÜN ab EUR 759,- pro Person

7 ÜN ab EUR 899,- pro Person

Wellnessurlaub buchen

****************************************************************************************************************************************

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

Firmenkontakt

Active Nature Resort Das SeeMOUNT

Sabrina Mallaun

Au 170

6553 See

+43 5441 8509



https://www.seemount.at/

Pressekontakt

NEW MEDIA DESIGN

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

08955298877



http://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.