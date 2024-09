Diabetes Typ 2: Eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit

Diabetes Typ 2 nimmt weltweit pandemische Ausmaße an und betrifft Millionen von Menschen. Über 9 Millionen diagnostizierte Diabetes-Patienten leben alleine in Deutschland. Diese chronische Erkrankung, die durch Insulinresistenz und einen erhöhten Blutzuckerwert gekennzeichnet ist, kann ohne frühzeitige Intervention zu schwerwiegenden gesundheitlichen Komplikationen führen.

Prädiabetes: Eine Frühwarnung, die ernst genommen werden sollte

Viele Menschen entwickeln zunächst eine Vorstufe von Diabetes, bekannt als Prädiabetes. Die Prädiabetes Symptome sind hauptsächlich leicht erhöhte Blutzuckerwerte, die jedoch noch nicht im Bereich einer Diabetes-Diagnoses sind, dazu auftretenden Durst, häufiges Wasserlassen, Müdigkeit und verschwommenes Sehen. Ohne Änderungen im Lebensstil kann sich Prädiabetes in wenigen Jahren zu Diabetes Typ 2 entwickeln. Durch frühzeitige Intervention, wie eine gesündere Ernährung und mehr Bewegung, lässt sich dieser Verlauf oft verhindern.

Prävention und Behandlung von Diabetes Typ 2

Durch Lebensstiländerungen wie gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und das Abnehmen von überschüssigem Gewicht kann das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, erheblich gesenkt werden. Für Menschen, die bereits an dieser Erkrankung leiden, gibt es heute innovative Behandlungsansätze, die sowohl auf medikamentösen als auch auf digitalen Therapien beruhen.

Vitadio Health Technologies hat als Pionier im Bereich der Diabetes- DiGAs (digitale Gesundheitsanwendungen) auf der Webseite einen umfassenden Ratgeber zum Thema Diabetes zusammengestellt. Dort finden sich wertvolle Informationen über die Ursachen, Symptome, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung. Weiterführende Informationen sind auf der Diabetes Typ 2 Ratgeberseite zu finden.

Das Healthtech Unternehmen Vitadio

Das Unternehmen Vitadio Health Technologies GmbH ist spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung digitaler Therapien. Der Healthtech-Spezialist wurde 2019 gegründet und hat mittlerweile zusätzlich zum Stammsitz in Prag auch einen Sitz in Berlin. Der Fokus des Unternehmens geht über die medizinischen Aspekte hinaus. So werden durch die digitalen Lösungen auch strukturelle Herausforderungen wie z.B. Ungleichheiten und Barrieren in der Gesundheitsversorgung behoben und abgebaut. Die erste Produktinnovation des Unternehmens ist eine first-in-class digitale Basistherapie. Die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) Vitadio ist die erste und einzige dauerhaft zugelassene digitale Basistherapie für alle Typ-2-Diabetes-Patientinnen und -Patienten in Deutschland. Der multimodale Ansatz geht dabei auf die folgenden Themenbereiche ein: Edukation, Ernährungstherapie, Steigerung der körperlichen Aktivitäten, Stoffwechselkontrolle, Stressbewältigung und Resilienz sowie Gewichtsmanagement. Vitadio ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt und konnte seine signifikante Wirksamkeit in randomisiert kontrollierten Studien belegen. Die digitale Basistherapie wird in Deutschland vollumfänglich von den Krankenkassen erstattet.

Das Unternehmen Vitadio Health Technologies GmbH ist spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung digitaler Therapien. Der Healthtech-Spezialist wurde 2019 gegründet und hat mittlerweile zusätzlich zum Stammsitz in Prag auch einen Sitz in Berlin. Der Fokus des Unternehmens geht über die medizinischen Aspekte hinaus. So werden durch die digitalen Lösungen auch strukturelle Herausforderungen wie z.B. Ungleichheiten und Barrieren in der Gesundheitsversorgung behoben und abgebaut. Die erste Produktinnovation des Unternehmens ist eine first-in-class digitale Basistherapie. Die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) Vitadio ist die erste und einzige dauerhaft zugelassene digitale Basistherapie für alle Typ-2-Diabetes-Patientinnen und -Patienten in Deutschland. Der multimodale Ansatz geht dabei auf die folgenden Themenbereiche ein: Edukation, Ernährungstherapie, Steigerung der körperlichen Aktivitäten, Stoffwechselkontrolle, Stressbewältigung und Resilienz sowie Gewichtsmanagement. Vitadio ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt und konnte seine signifikante Wirksamkeit in randomisiert kontrollierten Studien belegen. Die digitale Basistherapie wird in Deutschland vollumfänglich von den Krankenkassen erstattet.

Firmenkontakt

Vitadio Health Technologies GmbH

Jan Šomvársky

Rudi-Dutschke-Straße 23

10969 Berlin

0158 88 72 57 51



https://vitadio.de/

Pressekontakt

tpi Media GmbH

Vladimir Kifer

Schreinerstraße 31

10247 Berlin

030 / 629 33 92 90



https://seo-berlin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.