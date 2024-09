Sie haben einen Käufer für Ihre Immobilie – Und nun?

Frank Hoffmann Immobilien bietet sichere Abwicklung!

Sie haben einen Käufer für Ihre Immobilie gefunden, aber keine Zeit für die Bürokratie? Wir übernehmen die verbleibende kaufmännische Abwicklung!

Frank Hoffmann Immobilien bietet ab sofort einen maßgeschneiderten Service für Eigentümer, die bereits einen Käufer für ihre Immobilie gefunden haben – sei es in der Nachbarschaft, im Verwandtschafts- oder Freundeskreis. In solchen Fällen bleibt die Frage offen, welche nächsten Schritte zu tun sind und wie alles ordnungsgemäß abgewickelt werden kann. Während Sie möglicherweise nur einmal im Leben eine Immobilie veräußern, begleiten wir solche Transaktionen täglich – professionell, sicher und stressfrei.

Genau hier setzen wir an: Wir übernehmen für Sie die vollständige und fachkundige Abwicklung Ihres Verkaufsprozesses. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Expertise – wir nehmen Ihnen die komplizierten administrativen Aufgaben ab, damit Sie sich entspannt auf das Wesentliche konzentrieren können. Wir stellen sicher, dass alle relevanten Unterlagen vorhanden und korrekt sind. Von Grundbuchauszügen über Energieausweise bis hin zu behördlichen Genehmigungen – wir überprüfen alles gründlich, um potenzielle Hindernisse frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.

Auch wenn Sie bereits einen Käufer gefunden haben, kann es sinnvoll sein, den Verkaufspreis von unseren Experten überprüfen zu lassen. Wir checken für Sie, ob der vereinbarte Kaufpreis den aktuellen Marktgegebenheiten entspricht und sichern ab, dass Sie den bestmöglichen Wert für Ihre Immobilie erzielen. Übrigens ist die Wertermittlung einer Immobilie bei uns immer kostenfrei. Unsere Kooperation mit der VR Bank in Holstein ermöglicht es uns, Ihnen eine umfassende und flexible Unterstützung in allen Finanzfragen zu bieten. Ob es um die Finanzierung des Käufers oder andere bankrelevante Angelegenheiten geht – dank unserer Partnerschaft bieten wir Ihnen und Ihrem Käufer den direkten Draht zu einem vertrauensvollen Finanzierungspartner.

Der Kaufvertrag ist eines der wichtigsten Dokumente im Verkaufsprozess. Wir arbeiten eng mit erfahrenen Notaren zusammen, diese stellen sicher, dass der Vertrag ordnungsgemäß und unparteiisch abgewickelt wird. Selbstverständlich nehmen wir uns die Zeit, Ihnen alle Vertragsinhalte genau zu erklären, damit Sie sämtliche Klauseln und Regelungen verstehen. Nach dem erfolgreichen Verkauf ist die Übergabe der Immobilie einer der letzten Schritte. Wir organisieren und koordinieren für Sie, stellen sicher, dass alles reibungslos abläuft, und dokumentieren den Übergabeprozess professionell. Sollte es nach dem Verkauf noch Fragen geben, sind wir weiterhin an Ihrer Seite und bieten einen umfassenden After-Sales-Service.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt, tiefgehender Marktkenntnis in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie einem breiten Netzwerk an Partnern und Experten, sind wir Ihr vertrauensvoller Ansprechpartner. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur eine komplette Abwicklung zu bieten, sondern auch dafür zu sorgen, dass der gesamte Verkaufsprozess für Sie so angenehm und sorgenfrei wie möglich verläuft.

Sind Sie bereit, den nächsten Schritt in Ihrem Verkaufsprozess zu gehen?

Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Gespräch. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihnen dabei zu helfen, Ihren privaten Immobilienverkauf erfolgreich abzuwickeln.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620



