Der Weg ist das Spiel – Spielend Stärken erkennen

Spielend erfolgreich mit dem Motivations-Spiel

Es kommt darauf an, sich von den anderen zu unterscheiden; ein Engel im Himmel fällt niemandem auf.

Welches sind Ihre Hauptstärken? Können Sie diese spontan aufzählen? Das Problem ist, dass die meisten Menschen sich ihrer Stärken nicht bewusst sind.

Wenn sie nach ihren 8 wichtigsten Stärken gefragt werden, entdecken sie meistens nicht mehr als 3 – 4 Stärken. Genau hier setzt das Motivations-Spiel an. Das Spiel besteht aus insgesamt 80 Karten. Jede Karte verinnerlicht eine individuelle Stärke beziehungsweise eine positive Eigenschaft. Das Spielkonzept ist sehr einfach und vielseitig anwendbar.

Sich mit den Stärken der Menschen zu befassen heisst, sich in positiver Weise mit ihnen auseinanderzusetzen. Es ist der Versuch, das Beste im Menschen zu sehen. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass das Spiel in allen Situationen (ob im geschäftlichen oder privaten Bereich), in denen Menschen sich mit ihrem persönlichen Verhalten auseinandersetzen müssen, gut einsetzbar und nützlich ist.

Es kann in Teams oder Ausbildungs- bzw. Trainingsgruppen für eine Vielfalt an Zwecken angewendet werden. Das Spiel wird gerne gespielt. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass alle 4 Persönlichkeitsstile DISG-Persönlichkeitsprofile abgebildet werden.

Möchten Sie die Motivation und Wertschätzung Ihrer Mitarbeitenden erhöhen? Dann ist das Motivations-Spiel der Weg zum Ziel.

Das Motivations- und Stärkenspiel wird im Bestseller-Buch Spielbar Swiss Edition von Axel Rachow vorgestellt und empfohlen.

Virgil Schmid ist einzigartig in der Trainerbranche, überraschend und begeisternd.

Er inspiriert und begeistert mit seiner Freude zum Verkauf und hat das Verkaufen von der Pike auf gelernt und von der Ausbildung bis zur Verkaufsleitung selbst praktiziert.

Er ist mit Leib und Seele Kaufmann und mit Feuer und Flamme Verkaufstrainer, Coach, Speaker. Und er ist eine unerschöpfliche Ideenquelle, wie Verkauf auch ganz anders als gewohnt funktionieren kann: spielerischer, fantasievoller, humorvoller.

