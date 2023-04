Der neue Pflanzenroller cleverUP für Zuhause.

Ab sofort gehört das mühsame Schleppen von schweren und unhandlichen Pflanzkübeln der Vergangenheit an. Der Pflanzenroller cleverUP.

Ab sofort gehört das mühsame Schleppen von schweren und unhandlichen Pflanzkübeln der Vergangenheit an. Der Pflanzenroller cleverUP-TROLLEY ist die Lösung für alle, die ihre Pflanzen und Blumen mühelos und ohne Rückenprobleme an einem anderen Ort stellen.

Das Problem kennt jeder: Die Pflanzen werden gehegt und gepflegt und und sie wachsen und wachsen. Doch wird das Verstellen der schweren und unhandlichen Blumentöpfe zu einem unüberwindbaren Hindernis. Doch damit ist jetzt Schluss. Der cleverUP Pflanzenroller macht das einfache Umstellen von Blumentöpfen. Einfach den cleverUP-ARM anstecken und los geht’s.

Formschön und passend zum Interieur Ihrer Wohnung, ist der cleverUP Pflanzenroller in den Farben Weiß, Schwarz, Grau, Rostbraun und Anthrazit erhältlich. Auch auf individuelle Farbwünsche wird gerne eingegangen. Mit Größen von 35x35cm und 45x45cm stellen überdimensional große Blumentöpfe kein Problem dar. Weitere Größen werden das Sortiment Zug um Zug erweitern.

Das Versetzen der Blumen und Pflanzen wird mühelos zu bewerkstelligen sein. Der cleverUP Pflanzenroller bewegt Pflanzentröge bis 80kg ohne großen Kraftaufwand. So sind SIE nicht mehr auf die Hilfe von Nachbarn oder Freunden angewiesen, wenn Sie Ihre Pflanze oder Blume umstellen oder im Herbst zum Überwintern vom Freien ins Haus oder in die Garage bringen. Kleine schwellen und der kurzgeschnittene Rasen sind kein Problem für den Pflanzenroller cleverUP.

Überzeugen Sie sich vom cleverUP Pflanzenroller und sagen Sie Rückenschmerzen ade. Der cleverUP-TROLLEY ist die Lösung für das Schleppen von Pflanzkübeln und Blumentöpfen.

Eine persönliche Beratung bei der Gruber Systems GmbH unter 08122-956566 in Bezug auf Ihre Situation wird die perfekte Lösung bringen.

Die Firma Gruber Systems entwickelt und fertigt elektrische TV Deckenhalterung welche auf Knopfdruck an die Decke Fahren und im abgesenkten Zustand auch noch in den -raum teleskopieren . Ein manuelles drehen ist ebenfalls möglich.

