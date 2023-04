communicode eröffnet ihre hybride Arbeitswelt am neuen Standort im Essener Süden

In der Wittekindstraße 1a in 45131 Essen findet die Digitalagentur eine neue Heimat und verwirklicht dort ihre Vision von einer multifunktionalen, hybriden Arbeitswelt.

Essen, 24.04.2023

Seit Anfang des Jahres hat die communicode AG ihren Sitz unweit der RÜ im Essener Süden. Der Umzug in neue Räume ist das Ergebnis einer durch die Pandemie beschleunigten Entwicklung, die von Home-Office und Remote Work geprägt wurde. Die daraus resultierenden Vorteile für Mensch und Unternehmen sind hinreichend bekannt, die Nachteile ebenso. Flexibles Arbeiten bei mehr Lebensqualität und Mitarbeitergewinnung über die regionalen Grenzen hinaus stehen dem fehlenden persönlichen Kontakt gegenüber. Themen wie Weiterbildung, Inspiration und Unternehmenskultur fordern die Organisation mehr denn je. Deshalb leitete die Unternehmensführung bei communicode weitreichende Veränderungen ein, zu denen auch ein neuer Firmenstandort gehörte.

Zeit für nachhaltige Veränderungen

Seit 2003 setzt sich die Agentur dafür ein, ihre Kunden digital erfolgreicher zu machen. Digitalisierungsprojekte sind mehr denn je einer starken Dynamik unterworfen: Neben großartigen Ergebnissen zählen heute agil gestaltete Veränderungsprozesse sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden zu den Erfolgsfaktoren.

Das communicode Management ist überzeugt, dass sich ein motivierendes Umfeld für Mitarbeitende, in dem sich mobiles Arbeiten und ein modernes, multifunktionales Raumkonzept am Standort optimal ergänzen, gleichermaßen für das Unternehmen und seine Kunden auszahlt.

Von Mensch zu Mensch

Obwohl mobiles Arbeiten bei communicode seit der Pandemie gelebte Praxis ist, haben Umfragen bei den Mitarbeitenden ergeben, dass das Bedürfnis nach persönlichem Kontakt, Zusammenarbeit und Austausch mit Kolleg*innen in unterschiedlichen Ausprägungen besteht. Demnach gibt es bei communicode drei Zielgruppen, denen das Management gleichermaßen gerecht werden wollte. In einem Anforderungsprofil wurden sowohl die Wünsche der Mitarbeitenden als auch die Ziele des Managements skizziert. Im Ergebnis soll eine zukunftsfähige, hybride Arbeitswelt entstehen, die von Wissensaustausch und -förderung, sozialem Miteinander, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie einem attraktiven Firmensitz geprägt ist.

communicode unterwegs zu ihrer hybriden Arbeitswelt

Das Projekt „New Home“ startete während der Pandemie mit der Auswahl der Partner für Immobiliensuche und Innenausbau. Gemeinsam mit Christian Hartmann und Jonas Bruckmann von der Ruhr Real GmbH wurden die Kriterien an Größe und Qualität der gewünschten Fläche erarbeitet. Gleichzeitig erteilte communicode der citizenoffice GmbH, in Düsseldorf ansässiger Spezialist für Office & New Work, den Auftrag für die Konzeption und Gestaltung der neuen Arbeitswelt, die Kunden und Mitarbeitenden konkrete Mehrwerte am Standort als Ergänzung zum „Remote Work“ bieten soll. Die beiden Workspace Developerinnen Andrea Blume und Andrea Steckner führten hierfür intensive Workshops mit Vertretern aus allen Teams und den verschiedenen Rollen im Unternehmen durch, um die Bedürfnisse zu erfassen und Ideen für neue Arbeitsumgebungen zu diskutieren: Co-Working, ungestörtes Arbeiten, Video-Calls und hybride Meetings mit diversen Anforderungen an Ausstattung und Atmosphäre, sind nur einige Beispiele. Socializing, Workshops und Events zum gemeinsamen Lernen und Feiern mussten ebenfalls Platz finden.

“New Home” for “New Work”

Nach intensiver gemeinsamer Suche entschied sich die Geschäftsleitung von communicode mit großer Begeisterung für das 3. Obergeschoss in der Wittekindstraße 1a.

„Das Projekt „New Home“ war von Anfang an einem starken Veränderungsdruck von außen ausgesetzt. Das haben die beteiligten Personen bei Ruhr Real verstanden und uns großartig unterstützt. So haben wir auch während der Immobiliensuche die Anforderungen an die Größe und Ausstattung immer wieder hinterfragt. Parallel dazu haben die Workspace Developerinnen zusammen mit den communicodern unser individuelles Standortkonzept entwickelt. Das war wichtig, weil wir in interdisziplinären Teams arbeiten, die sehr unterschiedliche Anforderungen haben. Damit waren alle von Anfang an am Entwicklungsprozess beteiligt und informiert. Die Professionalität und Empathie der Partner Ruhr Real und citzenoffice trug wesentlich zum Erfolg des Projekts und zum Ergebnis bei.“ fasst Kerstin Wilke, Director Marketing communicode, zusammen.

Bei der Entwicklung des Interior Konzepts lag der Fokus auf Multifunktionsfähigkeit und Vielfalt. Der dafür erforderliche Umbau der gesamten Etage erfolgte in enger Abstimmung mit der Eigentümerin. Passend zum 20jährigen Jubiläum findet die Digitalagentur communicode AG hier eine „neue Heimat“ und verwirklicht ihre individuelle Vision von einem (Stand)Ort, an dem alle Formen des Lebens und Arbeitens harmonisch ineinandergreifen.

communicode – building digital bridges

Als Full-Service Digitalagentur für E-Commerce und Business Transformation entwickelt communicode erfolgreiche Kommunikations- und Omnichannel Lösungen für internationale Kunden. Die Innovationskraft, die mit der Digitalisierung einhergeht, begeistert uns immer wieder aufs Neue. Wir treten an, um Menschen und Märkte sinnvoll zu verbinden und Unternehmen digital erfolgreicher zu machen. Unsere interdisziplinären Spezialisten denken, gestalten, realisieren und betreiben Lösungen für die großen Themen im Digital Business: Customer Experience, E-Commerce & Omnichannel, Product Information Management sowie Marketing Automation.

Die Unternehmenstochter infuniq Systems bietet eine flexible PIM-Plattform für digitale Transformation an. Führende Anbieter wie SAP, CELUM, shopware und AWS sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph oder Turck.

www.communicode.de

Über Ruhr Real

Die Firma RUHR REAL ist ein Gewerbe-Immobiliendienstleister, welch er sich schwerpunktmäßig auf die Vermietung und den Verkauf von Gewerbeimmobilien im Marktgebiet Rhein-Ruhr-Kreis spezialisiert hat. Mittlerweile sind wir auf Mandatsebene teilweise sogar deutschlandweit tätig. Ferner unterstützen unsere Gewerbeimmobilienspezialisten im Bereich der Expansion diverse weitere Unternehmen. www.ruhr-real.de

Über citizenoffice

citizenoffice ist im Düsseldorfer Medienhafen verortet und begleitet Unternehmen sowie Institutionen auf dem Weg zu neuen Arbeitswelten. Workspace Developer:innen und Projektmanager:innen begleiten den Prozess ganzheitlich von der ersten Analyse, über ein individuelles Raumkonzept bis hin zur gesamten Raumgestaltung und Möbel-Lieferung. Dabei werden Kultur, Raum und Architektur, Organisation sowie technologische Prozesse betrachtet. Mit Blick auf den vereinbarten Kosten- und Zeitrahmen wird das verabschiedete Raumkonzept von citizenoffice auch in die Umsetzung gebracht.

Erfahren Sie mehr auf www.citizenoffice.de

communicode AG

Wittekindstrasse 1a

45131 Essen | NRW | Deutschland

www.communicode.de

Ansprechpartner PR:

Jörg Schönenstein

pr@communicode.de

+49 201 84188188