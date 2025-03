Der Einfluss sozialer Bewegungen in der Türkei und der Fall Ekrem Imamoglu

Die Festnahme von Ekrem Imamoglu könnte die sozialen Bewegungen in der Türkei entweder stärken oder schwächen, je nach dem, wie die Gesellschaft reagiert. Die Mobilisierung der Bürger für ihre Rechte ist entscheidend für eine funktionierende Demokratie. Die Deutsch-Türkische Gesellschaft e.V. ermutigt zur aktiven Teilnahme an diesen Bewegungen.Die Deutsch-Türkische Gesellschaft e.V. verurteilt die Festnahme des Istanbuler Oberbürgermeisters, Ekrem Imamoglu und spricht ihm sowie seiner Partei der CHP ihre volle Solidarität aus.

Die Deutsch-Türkische Gesellschaft e.V. verurteilt die Festnahme des Istanbuler Oberbürgermeisters, Ekrem Imamoglu und spricht ihm sowie seiner Partei der CHP ihre volle Solidarität aus.

Es ist offenkundig, dass hier versucht wird, Imamoglu als möglichen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2028 zu verhindern. Das ist ein weiterer heftiger Rückschlag für die Demokratie in der Türkei und besorgt uns zutiefst.

Die sich zuletzt abzeichnende Annäherung zwischen Europa und der Türkei hat unsere Gesellschaft mit großer Hoffnung beobachtet. Die Geschehnisse des heutigen Tages sind ein herber Dämpfer für diese positive Entwicklung. Der Türkei kommt weiterhin eine große geostrategische Bedeutung für Deutschland, Europa und den Westen zu –

insbesondere in Zeiten, in denen die Zweifel an der Rolle der USA unter Trump als Vorbild für Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte weltweit stark wachsen.

Gleichwohl können Deutschland und Europa nicht darüber hinwegsehen, dass das wichtige Partnerland Türkei heute einen weiteren erschreckenden Schritt in Richtung eines autokratischen Systems gemacht hat.

Zurück auf den Weg von Vertrauen und Kooperation zu gelangen, wird deutliche Worte und eine klare Abkehr von derartigen Methoden in der Türkei erfordern. Als DTG e.V. werden wir diesen Prozess aufmerksam beobachten und im Rahmen unserer Möglichkeiten begleiten.

