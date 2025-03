Die Rael-Bewegung und die globale Glücksbewegung: Ein Zusammenschluss von Fürsprechern

Die Rael-Bewegung ist Teil einer weltweiten Bewegung, die sich für die Etablierung von Glück als zentrales politisches Thema einsetzt. Der Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen könnte dazu beitragen, ein glücklicheres Leben für alle zu fördern. Ein Glücks-Ministerium kann als Katalysator für gesellschaftliche Veränderungen dienen.Glücklichsein: Ein universelles Recht und Eckpfeiler der menschlichen Entwicklung

Die Rael-Bewegung bekräftigt an diesem Internationalen Tag des Glücks ihr Engagement für die Förderung des Glücks als Grundpfeiler des menschlichen Fortschritts und des globalen Friedens. Glücklich zu sein ist nicht allein ein persönliches Streben – es ist ein grundlegendes Menschenrecht, und in jeder Stadt sollten Glücksschulen eingerichtet werden, die sicherstellen, dass der Einzelne die Mittel hat, das Glück zu entwickeln.

„Glück ist in unserer DNS verschlüsselt. Fühlen Sie sich niemals schuldig, wenn Sie Ihr eigenes Glück fördern. Sich um das eigene Glück zu kümmern, während andere leiden, ist nicht selbstsüchtig. Gerade um dieses Leiden zu beenden, MÜSSEN wir Glück verbreiten und entwickeln. Glück ist die einzige Lösung, um die Menschheit zu retten, denn es bringt Liebe“, sagte Rael, Gründer und spirituelles Oberhaupt der Internationalen Rael-Bewegung, kürzlich in einer Rede.

Um das Glück wirklich in den Mittelpunkt der menschlichen Kultur zu stellen, ruft die Rael-Bewegung die Regierungen weltweit auf, ein Glücks-Ministerium einzurichten. Diese Institution würde sicherstellen, dass die Politik dem Wohlbefinden, der emotionalen Erfüllung und der sozialen Harmonie Vorrang einräumt, anstatt sich ausschließlich von wirtschaftlichen und politischen Zielen treiben zu lassen.

Mehrere Länder haben bereits bedeutende Schritte in diese Richtung unternommen:

-Die Vereinigten Arabischen Emirate haben 2016 ein Glücks-Ministerium geschaffen, um das nationale Wohlbefinden zu fördern.

-Das Königreich Bhutan misst den Fortschritt anhand des Bruttonationalglücks (BNG) anstelle des Bruttoinlandsprodukts.

-Mehrere skandinavische Länder haben das Glück in die öffentliche Politik integriert, was zu den weltweit höchsten Werten im Wohlergehen geführt hat.

„Wenn Glücklichsein und Frieden untrennbar miteinander verbunden sind, dann liegt wahre Führung darin, jedem Bürger die Voraussetzungen für ein Leben in Harmonie zu schaffen“, fügte der Sprecher der Rael-Bewegung hinzu. „Ein Glücks-Ministerium ist nicht nur eine symbolische Geste – es ist eine Notwendigkeit für die Zukunft der Menschheit.“

Glück muss der Stützpfeiler der Zivilisation sein

Die Rael-Bewegung organisiert auf allen Kontinenten jährliche Happiness Akademien, in denen die Teilnehmer die Werkzeuge erlernen können, um das Niveau an Liebe und Harmonie in jedem Moment ihres Lebens aufrechtzuerhalten.

„Die wissenschaftliche Forschung zur Meditation zeigt, stressbedingte Krankheiten können beseitigt werden, wenn Individuen, Gemeinschaften und Regierungen dem Glück als Kern der Entwicklung Priorität einräumen“, sagte der Sprecher der Rael-Bewegung. „Am 20. März werden wir diese Vision durch globale Aktionen zum Ausdruck bringen, so wie es die Raelisten in ihrem täglichen Leben und in der Gesellschaft tun.“

