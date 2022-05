Der Citroen Jumper Campervan ist reich an Ideen und schont den Geldbeutel

Da die Kraftstoffpreise fast überall auf der Welt steigen und ab Mai dieses Jahres mit einem drastischen Anstieg der weltweiten Inflation zu rechnen ist, sollten Sie Ihre Kaufentscheidungen wahrscheinlich noch einmal überdenken. Wenn Sie vorhatten, sich für die kommende Urlaubssaison ein brandneues, schickes Wohnmobil zu kaufen, warum schauen Sie sich dann nicht erst einmal an, was auf dem Gebrauchtwagenmarkt angeboten wird? Oder, wenn Sie ein begrenztes Budget haben, können Sie immer noch Ihr Bestes geben und etwas selbst bauen.

Im Juli letzten Jahres berichteten wir über ein selbstgebautes Wohnmobil auf der Basis eines alten Volkswagen Transporter-Busses. Umgesetzt wurde das Projekt von einem kleinen Studio in Bulgarien und dieses Team ist nun mit einem weiteren Wohnmobil zurück, das nach demselben Grundrezept gebaut wurde. Diesmal basiert das Wohnmobil jedoch auf einem etwas neueren Citroen Jumper Bus, der aus der Schweiz nach Bulgarien importiert wurde, wo er für den Transport von Nahrungsergänzungsmitteln verwendet wurde.

Wie Sie anhand der beigefügten Fotos sehen können, ist das Wohnmobil so konzipiert, dass zwei Erwachsene bequem darin schlafen können. Es verfügt über einen Tisch mit zwei klappbaren Sofas, die in ein relativ großes Bett verwandelt werden können und auch als Truhen dienen. Neben dem Schlafbereich befindet sich ein kompaktes Waschbecken. Über dem Wohnbereich befinden sich mehrere große Staufächer mit integrierten LED-Leuchten. Bewegliche Vorhänge verdecken nachts die Seitenfenster und schaffen so eine gemütliche Schlafatmosphäre.

Das Wohnmobil behält auch bei ausgefahrenem Bett seine Fünfsitzer-Aufteilung bei. Vorne gibt es drei Einzelsitze und hinten eine zweisitzige Sitzbank, die umgeklappt werden kann, um bei Fahrten mehr zusätzlichen Laderaum zu schaffen.

Es handelt sich zwar bei weitem nicht um das luxuriöseste Wohnmobil, das wir je gesehen haben, aber Sie werden die Hightech-Funktionen der teureren Produkte in diesem Segment schnell vergessen, wenn Sie das Budget dieses Projekts kennen. Der Bus allein kostet nur etwa 2.400 US-Dollar und der Umbau, einschließlich aller Materialien und Komponenten, schlägt mit weiteren fast 4.300 US-Dollar zu Buche. Der Citroen wird von einem 2,5-Liter-Dieselmotor angetrieben, was ihn wahrscheinlich zu einem effizienten Reisemobil für die langen Sommerfahrten macht.

