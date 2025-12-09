Der alljährliche Weihnachtsmarkt im Bücherkarussell hat seine Pforten wieder geöffnet

Der alljährliche Weihnachtsmarkt im Bücherkarussell hat seine Pforten wieder eröffnet. Es gibt viel zu entdecken, denn hier finden Sie jede Menge tolle Bücher für den Gabentisch. Ein Besuch lohnt sich. Viel Spaß beim Stöbern.

https://www.buecherkarussell.de/weihnachtsmarkt2025

Über das Bücherkarussell:

Das Bücherkarussell ist ein Service der Geschenkbuch-Kiste. Auf dieser interessanten Webseite präsentieren Autoren ihre Bücher. Ständig kommt neuer Lesestoff hinzu. Vom Newcomer bis zum Bestsellerautor ist alles vorhanden.

Das Besondere an der Werbung im Bücherkarussell ist, dass Dein Buch mit einem extra erstellten Werbebanner beworben wird. So wird nicht nur einfach das Buchcover gezeigt, sondern ein Werbebanner, das Aufmerksamkeit erregt. Willst Du diese Werbung haben, musst Du Angebot 1 oder 2 wählen. Beim Angebot 3 wird Dein Buchcover für einen Monat auf der Startseite im Bücherkarussell beworben.

Es gibt auch immer eine Gemeinschaftswerbung für das gesamte Bücherkarussell in den sozialen Medien.

Jeden Monat gibt es die Top 10 – Bücher. Da werden alle Bücher präsentiert, die im vergangenen Monat die meisten Aufrufe hatten. Sie werden auf der Seite „Top 10 des Monats“ präsentiert und in einem Trailer oder einem Post auf Facebook, zusätzlich – ohne Kosten für euch – beworben.

Mein Ziel ist es, mit vielen Bücherangeboten mehr Leser zu erreichen, wovon jeder Einzelne ja dann auch profitiert. Selbstverständlich ist es sinnvoll, wenn ihr Eure Beiträge auch selbst teilt. Eine Garantie für einen Erfolg mit der Werbung kann ich natürlich nicht versprechen, jedoch werde ich alles tun um die Aufmerksamkeit der Leser zu erreichen.

Die Macherin des Bücherkarussells:

Mein Name ist Beate Geng ich wurde 1967 in Freiburg i.Br. geboren.

‚Nachdem ich einige Jahren im Landkreis Karlsruhe und in der Eifel wohnte, bin ich wieder in meine Heimatstadt zurück gekehrt und wohne am schönen Tuniberg im Freiburger Stadtteil Waltershofen.

Ich bin Mutter von drei Kindern. Geschichten zu erfinden, begeistert mich schon seit meiner Schulzeit. Zu meinem ersten Kinderbuch „Mombel-der Mutmacher“, wurde ich inspiriert, weil mein jüngster Sprössling nicht gerne las. Er behauptete immer, er könnte das nicht gut. Außerdem fand er Bücher langweilig. Danach folgte ein weiteres Kinderbuch: „Piku – Der zauberhafte Eisbär“. Piku wohnt im Schwarzwald und ist kein gewöhnlicher Eisbär. Er hat nämlich Zauberkräfte. Mein „Mombel“ hat inzwischen seinen Platz im Kelebek-Verlag gefunden. „Piku“ wird ihm in Kürze folgen.

Die Liebe zu Büchern lernte ich während ihrer Ausbildung beim Bertelsmann Verlag, wo ich nach Beendigung der Lehre eine Filiale des Bertelsmann Club-Center in Lahr/Schwarzwald leitete bis ich heiratete und das erste Kind kam.

Nun, da schon zwei Kinder erwachsen und ausgezogen sind, machte ich mir diese Liebe wieder zum Hobby und investierte u.a. sehr viel Zeit in die „Geschenkbuch-Kiste“ und das „Bücherkarussell“, was mir sehr große Freude macht. Auf diesen Seiten findet man viele tolle und spannende Bücher, vom Newcomer bis zum Bestsellerautor …

Einige Jahre arbeitete ich noch parallel in einer Buchhandlung in der Kurzpfalz. Seit 2020 bin ich nun aber nur noch selbständig tätig.

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/