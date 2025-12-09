Festliche Stimmung mit den KI-unterstützten Weihnachts-Vorlagen von CyberLink

— CyberLink stellt zur Weihnachtszeit neue Vorlagen für die KI-Funktion „Bild-zu-Video“ vor und verwandelt damit einfache Aufnahmen in stimmungsvolle und bewegte Weihnachtsgrüße. Die animierten Clips sind ein schöner persönlicher Weihnachtsgruß an Freunde und Familie, ganz gleich ob als Social Media-Post oder per Whatsapp versendet. Beim „KI-Filter“ für Bilder stehen weihnachtliche Vorlagen zum Umwandeln der eigenen Aufnahmen ebenfalls jetzt zur Verfügung. Alle Funktionen und Vorlagen sind ab sofort im Online-Tool MyEdit, in den aktuellen Desktop-Softwareversionen PhotoDirector und PowerDirector 365 sowie den Apps verfügbar. Taipeh, Taiwan — 9. Dezember 2025

So funktioniert’s: Mit der KI-Funktion „Bild zu Video“ lädt man ein Porträtfoto hoch, wählt eine festliche Vorlage — etwa mit Schneefall, Lichterglanz oder stimmungsvollen Gesten — und bestimmt Länge und Seitenverhältnis des Clips. Die KI analysiert das Bild und wandelt es automatisch in ein kurzes Video um, komplett mit Bewegung, Licht und Atmosphäre. In MyEdit, PhotoDirector oder PowerDirector kann dieser Clip anschließend gespeichert werden. Zusätzlich sind weihnachtliche KI-Kunst-Filter verfügbar, mit denen Fotos ganz neu interpretiert und stilisiert werden können — für kreative Karten, Stories oder festliche Coverbilder.

Festliche Grüße – einfach, schnell, emotional

Mit wenig Aufwand und ohne umfangreiches Know-how für Gestaltung entstehen mit wenigen Klicks sehr persönliche und lebendige Weihnachtsgrüße, beispielsweise als Elf im gemütlichen Wohnzimmer oder als Weihnachtsmann vor der verschneiten Haustür. Ein Lieblingsfoto von einer bestimmten Person, von Freunden oder der Familie wird in eine kurze Videobotschaft verwandelt, vielleicht mit einem animierten „Frohe Weihnachten“-Schriftzug, weihnachtlichem Filter oder funkelnden Lichtern — ein trendiges Format für Advents- und Weihnachtsgrüße. Besonders spannend ist das für alle, die lieber digitale Grüße verschicken als klassische Karten: direkt per Whatsapp, als Instagram-Story oder auf TikTok.

Weitere Informationen

Viele Funktionen von MyEdit stehen kostenlos zur Verfügung, teilweise mit einer begrenzten täglichen Verwendung. CyberLink bietet flexible Abo-Modelle an, die bei 48,- Euro im Jahresabo starten und ein Credit-Kontingent für cloud-basierte KI-Funktionen beinhalten. Zusätzliche Credits können jederzeit hinzugekauft werden. Die neuen weihnachtlichen Vorlagen sind zudem in die Desktop-Programmen PhotoDirector 365 (64,99 Euro im Jahresabo) und PowerDirector 365 (79,99 Euro im Jahresabo) für Windows sowie in die mobilen Apps integriert.

Über CyberLink

Die 1996 gegründete CyberLink Corp. (5203.TW) zählt zu den führenden Anbietern von Software für digitale Medienbearbeitung und Künstliche Intelligenz (KI), einschließlich Gesichtserkennung. Als Innovationstreiber nutzt CyberLink das Potenzial von KI, um die Anforderungen von Konsumenten, Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit einer breiten Produktpalette zu erfüllen.

Zu den bekanntesten Produkten gehören die mehrfach ausgezeichnete Director Suite mit PowerDirector, PhotoDirector und Promeo sowie die KI-Gesichtserkennungsplattform FaceMe®. Während die Director Suite Anwender vom Einsteiger bis zum Profi bei der Content-Erstellung unterstützt, liefert FaceMe® eine schnelle und präzise Gesichtserkennung – eine Schlüsseltechnologie für AIoT-Anwendungen in den Bereichen Sicherheit und Überwachung.