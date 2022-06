Der 1 Ansprechpartner, um dauerhaft und in allen Bereichen richtig vorgesorgt zu haben als Firmeninhaber

SORGEN LOS GmbH

Schwäbisch Hall im Juni 2022 – Die SORGEN LOS GmbH ist marktführender Anbieter in der Nische neutraler, produktunabhängiger Beratung für den gefüllten Notfallkoffer von inhabergeführten Klein- und Mittelstandsbetrieben. Nach 10 Jahren hat das Kümmererteam Prozesse für strukturierte Vorsorgemaßnahmen und eigene, geeignete Produkte entwickelt. Verschiedenste Kenner der Materie sind von der Wertigkeit dieses Angebotes und den damit verbundenen Absatzpotenzialen überzeugt. Das Ergebnis des Angebot besticht im besonderen dadurch, daß man als Firmeninhaber in den Rollen Chef, Ehe- oder Lebenspartner, Papa oder Mama sowie als Geschäftsführer mit einer rundum gesicherten Existenz im ein vielfaches beruhigter durch das Leben schreiten kann. Die SORGEN LOS GmbH leistet den ganzheitlichen Beratungsansatz in der Vorsorgeberatung für selbständige Unternehmer und deren Familien. Seit August 2012 hat das Unternehmen für mehr als 500 Unternehmerfamilien ein Gesamtsystem an Vorsorgemaßnahmen für Unternehmer geschaffen und mit diesen den Sorgen-Los-Koffer gemeinsam „gepackt“. Mehr über das innovative und nützliche Angebot von SORGEN LOS GmbH finden Sie ab sofort: https://www.mein-sorgen-los.de

Die Vorteile dieses innovativen Service von SORGEN LOS GmbH liegen auf der Hand:

Als Familienmensch schafft man durch diese kluge, ganzheitliche Absicherung in kürzester Zeit einerseits Klarheit für seine Familie – und für sich selbst ein beruhigendes Gefühl. Und andererseits als Unternehmer Ruhe und Sicherheit für die „betriebliche Familie“, zu denen Mitarbeiter, Mitgesellschafter oder Geschäftspartner wie Lieferanten oder Banken zählen.Mehr über das innovative und nützliche Angebot von SORGEN LOS GmbH finden Sie ab sofort: https://www.mein-sorgen-los.de

Thomas Schleicher, der Gründer und Geschäftsführer der SORGEN LOS GmbH zeigt sich sichtlich erfreut über den Zuspruch und Erfolg des Unternehmens: „Mit unserem Angebot wollten wir einen in der Praxis umsetzbaren Lösungsvorschlag erarbeiten um existenzielle Risiken in einem Ernstfall für alle Beteiligten auszuschalten. Die überdurchschnittlich positive Resonanz bei unseren Kunden hat uns alle echt gefreut und wir sind umso mehr stolz darauf, dass wir damit eine so hohe Kundenzufriedenheit erreichen konnten.“

Das Unternehmen agiert derzeit noch ausschliesslich in Deutschland. Grenzüberschreitende Lösungsansätze für die angebotenen Services werden geprüft und vermutlich auch bereits in näherer Zukunft angeboten.

Die SORGEN LOS GmbH ist ein Nischenanbieter der unabhängigen Unternehmens- und Unternehmer-beratung. Zudem entwickelt sie Prozesse für strukturierte Vorsorgemaßnahmen und dafür geeignete Produkte. Das Unternehmen wurde als GmbH im Jahre 2007 von Thomas Schleicher gegründet, damals als Besitzgesellschaft mit einem anderen Geschäftszweck. Als die Idee des Sorgen-Los-Koffers sowie des Konzepts Mein Sorgen-Los im Jahr 2011 geboren war erhielt das Unternehmen 2012 seinen heutigen Namen und Geschäftszweck.

