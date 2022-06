Sie verfügen über unterschiedliche Räumlichkeiten. Sind flexibel in der Raumgestaltung und -nutzung. Und kreativ in der Umsetzung erlebnisreicher Event-Formate unter einem Dach: Multifunktionale Locations spiegeln den aktuellen Event-Trend wider – „Alles, außer eintönig“. Grund genug, für den Herausgeber der Arbeitsmedien EVENTLOCATIONS, eine neue Newsletter-Serie ins Leben zu rufen, in der sich multifunktionale Locations präsentieren. Teil 1 ist ab sofort online abrufbar.

Vielfältige Vorteile werden kombiniert

Der Mehrwert multifunktionaler Locations: Unterschiedliche Vorteile für Veranstalter wie Besucher werden miteinander kombiniert. So sparen die richtigen Räume für Workshop, Konferenz, Produktpräsentationen, Messe, Gala oder Get-together unter einem Dach Reisezeit und Emissionen, die durch den Wechsel der Veranstaltungsorte entstehen. Darüber hinaus reihen sich verschiedene Event-Erlebnisse stimmig aneinander und sorgen für Abwechslung bei den Teilnehmenden. Zudem werden Organisation und Ablauf meist zentral „aus einer Hand“ koordiniert und mit gleichbleibender Qualität realisiert. Insgesamt 9 Eventlocations von NRW bis Bayern, die auf individuelle Art den Anspruch an die Vielseitigkeit multifunktionaler Locations erfüllen, stellen sich im ersten Teil des Newsletters EVENTLOCATIONS vor.

Für jeden Event-Anspruch die passende Lösung

Darunter eine 12 Räume starke Veranstaltungsstätte, die für Live-, Digital- oder Hybrid-Formate Theater-, Skylobby- und Kongress-Ambiente in zentraler Innenstadtlage feinsinnig miteinander kombiniert. Eine Premium-Eventlocation, die Tagung, Präsentation und Clubbing professionell „auf die Bühne bringt“. Oder eine Industrielocation, die sich selbst als Verwandlungskünstlerin bezeichnet. Und die als „One-Stop-Location“ auf über 4000 qm Erlebnisräume für Messe, Kongress, Corporate Event oder Produktpräsentation in 6 unterschiedlichen Veranstaltungsformaten realisiert – inklusive Full-Service.

Auf die Verbindung von Work, Play und Pleasure hat sich eine 6 Häuser starke Location mit über 40 Konferenz- und Besprechungsräumen, Break-out Areas, wandelbaren Eventlocations, atemberaubenden Außenbereichen und 218 Gästezimmern spezialisiert. Klein aber fein überzeugt eine neue Eventlocation nahe des Flughafen Münchens mit einer Bar inmitten der multifunktionalen Veranstaltungsräume und einem eigenen Shuttleservice.

Erweiterte Locationsuche auf einen Klick

Nutzer die in diesem Newsletter, die passende multifunktionale Location noch nicht entdeckt haben, dürfen sich auf Teil 2 der Serie freuen. Dieser erscheint voraussichtlich im August 2022. Zudem haben User die Möglichkeit im EVENTLOCATIONS-Suchportale auf der gleichen Seite gezielt nach weiteren „One-Stop-Locations“ im deutschsprachigen Raum zu suchen. Neben aussagekräftigen Bildern bündelt das Portal alle relevanten Informationen für Veranstalter wie Raumgröße, Nutzungseignung, Lage, Bestuhlungsmöglichkeiten und direkte Ansprechpartner.

