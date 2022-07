Delinea wird zum vierten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management ausgezeichnet

Delinea, ein führender Anbieter für Privileged-Access-Management-Lösungen (PAM) für nahtlose Sicherheit, wurde im aktuellen 2022 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management* als Leader ausgewiesen. Der Bericht bewertete 11 Anbieter auf der Grundlage der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung.

Delinea wurde im April 2021 nach der Übernahme und Fusion von Centrify und Thycotic durch TPG Global gegründet. Centrify wurde bereits in den Jahren 2018, 2020 und 2021 im Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management als Leader eingestuft, und auch Thycotic konnte sich in den Jahren 2020 und 2021 über eine solche Positionierung durch Gartner freuen. Damit wurde Delinea nun das vierte Mal in Folge als Leader ausgezeichnet.

„Wir sind sehr erfreut, dass Delinea im Gartner Magic Quadrant 2022 for Privileged Access Management als Leader ausgewiesen wurde“, so Art Gilliland, CEO von Delinea. „Dabei sind wir überzeugt, dass diese Auszeichnung einmal mehr unser Engagement unterstreicht, nahtlose Benutzerfreundlichkeit zu bieten und gleichzeitig Best Practices wie Least Privilege und Zero Standing Privileges zu stärken. Darüber hinaus glauben wir, dass der Report auch die Erfolge anerkennt, die Delinea seit dem Zusammenschluss zweier führender PAM-Anbieter im vergangenen Jahr erzielt hat. Das Ziel war dabei, ein stärkerer Partner für unsere Kunden zu werden, mit einem umfassenderen Lösungsportfolio, das als SaaS oder on-premises bereitgestellt wird.“

Angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch Ransomware, Datenschutzverletzungen, Insider-Angriffe usw. sind strenge Kontrollen von privilegierten Konten und Zugängen heute mehr denn je erforderlich. Delinea stellt die Verwaltung von privilegierten Zugängen in den Mittelpunkt der Cybersicherheit, indem es modernen, hybriden Unternehmen ermöglicht, Zugriffe auf kritische Daten, Geräte, Code und Cloud-Infrastruktur über ein zentrales Dashboard zu gewähren. Da Zugriffsgrenzen mit Delinea einfach definiert werden können, sind Kunden in der Lage, Risiken zu reduzieren, Compliance zu gewährleisten und die Sicherheit nachhaltig zu optimieren.

Ein kostenloses Exemplar des 2022 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management sowie weitere Informationen zu den Bewertungen von Gartner finden Sie hier: https://delinea.com/resources/gartner-magic-quadrant-pam

*Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Michael Kelley, Swati Rakheja, 19 July 2022.

Erforderlicher Haftungsausschluss:

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern und werden hier mit Erlaubnis des Eigentümers verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine der in seinen Veröffentlichungen untersuchten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern auch nicht, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Kennzeichnungen auszuwählen. Veröffentlichungen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner dar und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen interpretiert werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder implizite Garantien im Hinblick auf die eigenen Studien aus, einschließlich Garantien zur Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Delinea

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged Access Management (PAM)-Lösungen, die eine nahtlose Sicherheit für moderne, hybride Unternehmen ermöglichen. Unsere Lösungen versetzen Unternehmen in die Lage, kritische Daten, Geräte, Codes und Cloud-Infrastrukturen zu sichern, um Risiken zu reduzieren, Compliance zu gewährleisten und die Sicherheit zu vereinfachen. Delinea beseitigt Komplexität und definiert die Grenzen des Zugriffs für Tausende von Kunden weltweit. Unsere Kunden reichen von kleinen Unternehmen bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten, Organisationen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

