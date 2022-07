Grundlage für zukunftssichere hybride Netzwerke

Infoblox NIOS 8.6.2 umfasst erweiterte Multi-Cloud-Integrationen, stärkeren Core-Support und weitere Value-Added-Services

München, 28. Juli 2022 – Infoblox, führender Anbieter von Cloud-First DNS-Management und Security, kündigt heute sein Network Identity Operating System (NIOS) 8.6.2 an. Diese neue Version verbessert die Sichtbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kontrolle für die DNS, DHCP und IP-Adressmanagement-Infrastruktur (DDI) in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen.

Die Neuerungen auf einen Blick:

– Multi-Cloud-Integrationen: Mithilfe von DHCP für die Google Cloud Platform (GCP) und NIOS v40x5-Appliance-Unterstützung in AWS, Azure und GCP wird der hybride Arbeitsplatz optimiert. Die Konfiguration von DHCP-Diensten auf vNIOS-Instanzen in der GCP vereinfacht die Cloud-Migration und gewährleistet Konsistenz bei der Bereitstellung von DHCP für On-Premise-Clients. Erweiterungen und Optimierungen von NIOS v4015-Appliances in AWS, Azure und GCP sowie v4025-Appliances in Azure und GCP ermöglichen höhere Abfragekapazitäten pro Sekunde (QPS) und DHCP-Leases pro Sekunde (LPS) bei großvolumigen Workflows in Unternehmen.

– DDI-Verbesserungen: Multi-primary DNS failover for Dynamic DNS (DDNS Failover) verbessert die Benutzerfreundlichkeit im Umgang mit mehreren primären DNS-Zonen, indem es DHCP-Servern ermöglicht, Updates automatisch an alternative Server zu senden. Die dynamische TLS-Kontrolle für SAML Port 8765 optimiert die Sicherheit und die Benutzerfreundlichkeit, indem sie die dynamische Deaktivierung älterer, nicht unterstützter TLS-Versionen ermöglicht.

– Value-Added-Services: Durch das Hinzufügen von Reportings und Analysen virtueller Appliances in AWS und Azure wird die DDI-Transparenz verbessert und die Cloud Migration unterstützt. Auch das Weiterleiten der von Network Insights oder NetMRI über das Infoblox Cloud Service Portal (CSP) in die BloxOne Plattform steigert die Visibilität. Version 8.6.2 von NIOS verbessert auch die Kontrolle über instabile Standorte mit dem manuellen Failback des DNS Traffic Control (DTC) Health Monitor. Die Microsoft-Management (MSM)-Lösung von Infoblox konfiguriert Server in Tausenden von Zonen effizient mit der Funktion Delegate Name Server Group. BloxConnect schafft darüber hinaus Transparenz für eine bessere Nutzererfahrung, indem es den Kunden die gesammelten Daten für Service und Support nach der Bereitstellung anzeigt.

– DDI-Plugins: Mehr Transparenz, Automatisierung und Kontrolle durch Integrationen mit Ansible 1.2.1, Terraform 2.1, Kubernetes ExternalDNS, Nutanix 5.20.x, RedHat OpenStack IPAM und Cisco ISE 3.x Identity Management.

„Wir liefern stets neue Cloud-first DDI-Funktionen, um Kunden dabei zu helfen, die Konnektivität an hybriden Arbeitsplätzen zuverlässige aufrechtzuerhalten“, sagt Thomas Gerch, Sales Director Central Europe bei Infoblox. „Diese neuen Version unseres NIOS hilft den Kunden, ihre wachsenden Netzwerke zukunftssicher zu machen.“

NIOS im Hafen von Antwerpen

Der Hafen von Antwerpen entschied sich für NIOS als DNS-, DHCP- und IPAM-Grundlage (DDI), um den „Hafen der Zukunft“ aufzubauen, der die Netzwerkanforderungen von Drohnen, autonomen Schiffen und digitalen Zwillingen erfüllen kann. „Ohne robustes, immer verfügbares DHCP, DNS und IPAM würden viele unserer Basisdienste nicht mehr funktionieren und wir hätten eine Menge verärgerter Kollegen. Mit Infoblox sind wir in der Lage, den Hafen ununterbrochen in Betrieb zu halten, was unsere Kunden zufriedenstellt und ihren Erfolg sichert“, meint Yannick Herrebaut, Cyber Resilience Manager beim Hafen Antwerpen.

Weitere Informationen zur neuesten NIOS-Version finden Sie im Datenblatt und in der Solution Note.

Infoblox ist Marktführer für Next Generation DNS-Management und -Sicherheit. Mehr als 12.000 Kunden, darunter 70 % der Fortune 500, vertrauen auf Infoblox, um ihre hybriden Netzwerke zu skalieren, zu vereinfachen und zu sichern und so den modernen Herausforderungen einer Cloud-first-Welt zu begegnen. Erfahren Sie mehr unter https://www.infoblox.com

