Datenanalyse mit WebGIS WIGeoWeb: Intuitives Verstehen von Daten im räumlichen Kontext

München, Wien: 31.1.24

Wäre es nicht fantastisch, zu wissen, wie sich die Nachbarschaft zum Wettbewerb und die Anziehungskraft von Quartieren oder Wirtschaftsräumen auf Ihren Geschäftserfolg auswirken – und zwar nicht nach Bauchgefühl und Schätzungen, sondern datenbasiert? Räumliche Intelligenz (Spatial Intelligence) sagt es Ihnen. Diese Art der Datenanalyse nutzt den räumlichen Kontext. Die Software dazu nennt sich WebGIS. Durch den Bezug zum Raum analysieren Sie Daten nicht nur, sondern Sie gewinnen dabei auch Erkenntnisse, die mit herkömmlichen Tools verborgen bleiben. Zudem werden die Daten anschaulich, schnell und einfach lesbar auf der Landkarte dargestellt.

WAS MACHT WebGIS SOFTWARE FÜR DIE DATENANALYSE SO EINZIGARTIG?

80% der Unternehmensdaten weisen einen räumlichen Bezug auf. WebGIS Software nutzt diesen Aspekt und vermittelt entscheidende Einblicke, die einen Wettbewerbsvorteil bieten können. Durch die Visualisierung von Daten auf einer Landkarte können Unternehmen auf einen Blick erkennen, wo ihr Business floriert, wo Potenziale ungenutzt bleiben und wo Handlungsbedarf besteht. Daten mit Raumbezug sind zum Beispiel: Adressen von Kunden, Filialstandorten, Partnern, Warenlagern, Zulieferern, aber auch Vertriebsgebiete oder Händlergebeite.

DER PROZESS DER DATENANALYSE MIT WebGIS WIGeoWeb

Datenanalyse ist ein mehrstufiger Prozess. In der WebGIS Sofware WIGeoWeb werden sowohl interne Unternehmensdaten als auch externe Marktdaten zusammengeführt, mit Geodaten angereichert und je nach Analyse verschnitten. Verschiedene statistische Methoden und Verfahren ermöglichen es, Trends und Muster zu erkennen oder Prognosen zu erstellen. Eine intuitive Visualisierung stellt sicher, dass Sie Analyseergebnisse schnell interpretiert und damit Geschäftsentscheidungen fundiert und zügig treffen können.

DER VERGLEICH: WebGIS versus TRADITIONELLE TOOLS

Ein direkter Vergleich zwischen der Datenanalyse mit der WebGIS Software WIGeoWeb und herkömmlichen Tools wie Excel zeigt: Während traditionelle Methoden bei der Datendarstellung mit räumlichen Beziehungen oft an ihre Grenzen stoßen, visualisiert WebGIS Software diese intuitiv. Darüber hinaus sind geobasierte Datenanalysen ausschließlich mit WebGIS möglich. Nur mit dieser Art von Software können Sie den Raum als Analyseebene überhaupt nutzen.

DAS POTENZIAL DES RAUMES IN DER DATENANALYSE

Vielen Unternehmen ist nicht bewusst, wie wichtig der Raum für aussagekräftige Businessanalysen ist. Mit der WebGIS Software WIGeoWeb wird dieser Aspekt in den Vordergrund gerückt. Beispiele: 1. Räumliche Strukturen und regionale Unterschiede erkennen hinsichtlich Kaufkraft, Verbrauchertypen oder Bebauungsstruktur. 2. Ortsbezogene Barrieren, wie Flüsse, Seen, Bahngleis oder Autobahnen sehen und verstehen, wie diese Ihre Einzugsgebiete beeinflussen. 3. Standort-bezogene Vorhersagen treffen auf Basis von Gravitationsanalysen. Das alles ist ausschließlich mit GIS oder WebGIS Software möglich.

WebGIS WIGeoWeb: INTUITIV, FLEXIBEL und ÜBERALL VERFÜGBAR

WIGeoWeb ist ein modernes, webbasiertes Tool für die geobasierte Datenanalyse, das einfach und intuitiv zu bedienen ist. Es kann in der Cloud oder in der eigenen Infrastruktur gehostet werden und ist von jedem Ort und zu jeder Zeit verfügbar. Die Software können Sie kostenlos und unverbindlich testen.

GRATIS Webinar: DATENANALYSE MIT WebGIS AM 11. APRIL 2024

Wer WebGIS und geobasierte Datenanalyse genauer kennenlernen möchte, kann das in einem Webinar am 11. April 2024 tun. Innerhalb von einer Stunde erklärt Ihnen CTO Georg Magenschab alles Wichtige zur geobasierten Datenanalyse, spricht über aktuelle Trends im Geomarketing und beantwortet Ihre individuellen Fragen.

Mehr Infos zur Datenanalyse mit WebGIS und dem Webinar unter: https://www.wigeogis.com/de/webgis/daten_analysieren

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter von Geomarketing und GIS-Software in Europa. Das Angebot umfasst Geomarketing-Beratung, individuelle Marktanalysen sowie weltweite Geodaten und Marktdaten.

Was ist GIS-Software?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

Mehr zu den Leistungen von WIGeoGIS finden unter: www.wigeogis.com

Kontakt

WIGeoGIS GmbH

Wolf Graf

Belgradstraße 59

80796 München

+49 89 3219980



http://www.wigeogis.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.