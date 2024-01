Ballermann ehrt das Ehrenamt

Ehrenamt braucht mehr Anerkennung: Verlosung einer originalen Ballermann-Party

(Wetter/Scholen, 31.01.2024) In Deutschland kommt dem Ehrenamt eine bedeutende Rolle zu. Ohne ehrenamtliche Tätige würden viele Bereiche in unserer Gesellschaft nicht funktionieren oder sogar wegfallen. Ein Ehrenamt zu übernehmen, macht Freude und erfüllt das Leben. Mehr als 30 Millionen Bürger und Bürgerinnen[1] setzen sich in sozialen Organisationen (Pflege, Flüchtlingsarbeit, Heimen etc.), gemeinnützigen Vereinen, bei der freiwilligen Feuerwehr, Bildung, Sport, Nachbarschaften, Krankenhäusern, der Kirche, Notfallversorgung, dem Katastrophenschutz oder auch für den Umweltschutz ein. Ganz klar – Ob jung oder alt, mit viel oder wenig Zeit, alleine oder im Team: Mitmachen und unterstützen kann jeder mit der Zielsetzung, etwas Gutes zu tun, gemeinsam etwas zu bewegen, das Leben anderer zu verbessern sowie unsere Kultur zu erhalten. Dieses freiwillige Engagement sollte stets gewürdigt und wertgeschätzt werden sowie mehr Anerkennung erhalten!

Ballermann Radio möchte allen Ehrenamtlichen, die zum Wohl der Allgemeinheit beitragen, ein großes Dankeschön entgegenbringen. Daher verlost der Partysender eine originale Ballermann-Party im Mallorcastyle für gemeinnützige Vereine oder Organisationen. Eine originale Ballermann-Party bei Ballermann Radio zu gewinnen, bedeutet nicht nur eine Party mit stimmungsvollen Hits zu erleben, sondern auch die Sonneninsel an Euren Wunschort zu holen. Euch erwartet eine einzigartige Partysause mit den mitreißendsten Mallorca-Hits.

So nehmt Ihr an der Verlosung teil:

Schickt uns eine Mail an studio@ballermann-radio.com mit diesen Infos:

Welches Ehrenamt übt Euer Verein/ Eure Organisation aus?

Vollständige Adresse Eures Vereins/ Eurer Organisation mit einem Ansprechpartner

Ballermann Radio bedankt sich jetzt schon bei allen, die teilnehmen! (Mindestalter 18 Jahre! Teilnehmer nur aus Deutschland. Die Verlosung endet am 29.02.2024, um 00.00 Uhr). Der Gewinner erhält bis 10.03.2024, eine Benachrichtigung per Mail. Zudem gibt Ballermann Radio den Gewinner auf Social Media bekannt.

Die Aktion wird auch unterstützt von der Ballermann® Ranch. Die Infos findet Ihr ebenfalls auf www.ballermann-radio.de

Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns direkt bei Eurer nächsten Ballermann-Party zu buchen.

Ballermann® ist eine geschützte Marke – lizenziert durch die A. Engelhardt – Markenkonzepte GmbH

