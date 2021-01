Das moderne Familienbad

Was sie bei der Einrichtung berücksichtigen sollten

Egal ob Arbeit, Schule oder Kindergarten: in einer Familie muss das Badezimmer häufig gleichzeitig benutzt werden. Dabei kann schnell Hektik und Unruhe ausbrechen. Gerade am Morgen möchte man doch eigentlich seine Ruhe genießen und entspannt in den Tag starten. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, sich ein modernes Familienbad einzurichten.

Für diejenigen, die gerade erst ein Haus bauen oder eine Familie gründen, ist es ebenfalls wichtig, dies direkt mit in der Planung einzubeziehen. Das Badezimmer ist ein Rückzugsort, um sich morgens frisch zu machen oder abends zu entspannen.

Dabei ist es zu empfehlen, Doppelwaschtische einzubauen. Ein großer Vorteil dieser ist es, dass man das Badezimmer gleichzeitig benutzen kann. Nicht nur um Zeitdruck zu vermeiden, sondern auch um das Bad gemeinsam benutzen zu können. Außerdem verleiht es dem Badezimmer einen gewissen Luxus. Dabei gibt es viele Designmöglichkeiten: Zum Einen kann man aus einer Vielzahl von Formen des Waschbeckens wählen. Zum anderen gibt es diverse Möglichkeiten des Wasserhahns. Sie können sich entweder für zwei separate oder für einen durchgängigen Waschtisch entscheiden.

Nicht nur der Zeitdruck am Morgen spricht für ein modernes Familienbad, sondern auch die diversen Bad- und Hygieneartikel, die sich bei einer Familie ansammeln können. Jedes Familienmitglied benötigt unterschiedliche Pflegeprodukte für Gesicht und Haar. Dabei kann vor allem Platzmangel entstehen. Natürlich gibt es auch für diese Art von Chaos eine Lösung: Damit jedes Familienmitglied seinen eigenen Platz findet und alles ordentlich verstaut ist, spielt eine sinnvolle Kombination aus Spiegelschränken, Hochschränken und Regalen eine wichtige Rolle. Je mehr unsichtbaren Platz man benutzen kann, umso wohler wird man sich im Badezimmer fühlen. Die Badezimmermöbel gibt es ebenfalls in abgestimmten Design.

Sie werden schnell merken, dass ein Badezimmer häufiger gereinigt werden muss, je mehr Leute es benutzen. Daher sind schmutzabweisende Oberflächen nicht nur optisch, sondern auch funktional vorteilhaft, denn diese erleichtern das Putzen erheblich. Außerdem bleiben die Oberflächen langlebiger und sind gegenüber Laugen und Säuren unempfindlich. Dabei gibt es ein vielseitiges Angebot für verschiedene Arten der Oberfläche. Bei einer Chrom-Oberfläche wird die GROHE Starlight Beschichtung empfohlen. Bei diesem Produkt setzt GROHE spezielle High-Tech-Verfahren zur Farbveredelung ein. Damit erreichen sie eine dreifache Oberflächenhärte und eine zehn Mal höhere Kratzfestigkeit, als bei herkömmlichem Chrom. Bei einer Keramik Oberfläche wird IdealPlus oder CeramicPlus empfohlen. Dabei perlt Wasser und Schmutz einfach ab und lässt das Badezimmer nach jeder Benutzung strahlen. Bei dieser Beschichtung ist eine einfache Reinigung garantiert und lässt Rückstände mit einem Tuch mühelos beseitigen. Die Oberfläche ist zudem sehr robust und kratzfest. Auch für Duschabtrennungen gibt es eine passende Beschichtung: Die KermiCLEAN Beschichtungen sind eine ideale Option für Echtglas, wenn sie noch weniger Reinigungsaufwand wünschen. Die KermiCLEAN ist eine spezielle Oberflächenbeschichtung welche verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnäckig festsetzen können.

Weitere Ideen und Produkte zur praktischen Einrichtung eines Familienbadezimmers finden sie auf skybad.de, dem Onlineshop für Wohlfühlbäder.

