Das KRAUSE Alu-Arbeitsgerüst ClimTec – „Best Of“-Auszeichnung in der Kategorie „Rund ums Haus“:

Zum Ende jeden Jahres wählt die Redaktion des renommierten Fachmagazin „Heimwerker Praxis“ die Top-Produkte in verschiedenen Kategorien. Die Auszeichnung „Best Of“ ist einerseits ein Rückblick auf die im vergangenen Jahr getesteten Produkte, andererseits ein Ausblick darauf, welche Werkzeuge und sonstigen Heimwerker-Produkte die Maßstäbe für das kommenden Jahr setzen. Artikel der Steigtechnik-Spezialisten von KRAUSE sind regelmäßig unter den gewählten Produkten und gehen oft als Sieger hervor. KRAUSE steht seit mehr als 120 Jahren für sicheres Arbeiten in der Höhe. Das bewertete ClimTec-Gerüst ist ein flexibles, schnell montierbares und sicheres Gerüstsystem, das aufgrund seiner Mobilität und Langlebigkeit eine kosteneffektive Investition darstellt.

ClimTec von KRAUSE: Bestes Gerüstsystem für den Heimwerkerbereich

Das ClimTec-Gerüstsystem von KRAUSE wurde von der Fachredaktion des Magazins „Heimwerker Praxis“ als „Best Of“ in der Kategorie „Rund ums Haus“ ausgezeichnet und mit einem entsprechenden Label versehen. Eine solche Prämierung zeugt von der hohen Qualität und Leistungsfähigkeit des Produkts. Die Fachredaktion vergibt diese Auszeichnung, um Verbrauchern eine Orientierungshilfe zu bieten und um Hersteller zu motivieren, Produkte mit hoher Qualität und innovativen Eigenschaften zu entwickeln. Und genau das bietet KRAUSE – sichere, langlebige und ergonomische Produkte.

ClimTec – der perfekte Helfer „rund ums Haus“

Das Alu-Arbeitsgerüst ClimTec ist prädestiniert für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz mit Arbeitshöhen bis zu sieben Metern und ist darüber hinaus auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar. Ein Optimum an Sicherheit bietet die V-förmige Traverse durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung. Das ClimTec Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist somit auch ein ideales Gerüst für den Innenausbau. Nach umfangreichen bestandenen Tests ist besonders die hohe Standfestigkeit hervorzuheben.

Die Fachredaktion von Heimwerker Praxis bewertete das ClimTec-Gerüstsystem in einem früheren Test in den Testkategorien „Funktion“, „Bedienung“ und „Ausstattung“ bereits mit der Note 1,2 und das Preis-Leistungsverhältnis mit „sehr gut“. Das Gerüst verfügt über sinnvolles Zubehör wie Fahrrollensets, Ausleger und Ballastgewichte zur zusätzlichen Stabilisierung.

Dank GuardMatic-System besonders sicher in der Höhe

Dank des GuardMatic-Systems ist der Auf- und Abbau des ClimTec-Gerüstes schneller und sicherer als je zuvor. Dieses System bietet eine 6-Punkt-Fixierung, die eine hohe Stabilität und Sicherheit gewährleistet. Dabei vereinen die neu konstruierten Geländerrahmen Handlauf, Knieleiste und Diagonalstrebe in einem Bauteil. Diese können einfach und schnell ein- und ausgehängt werden und bieten somit schon vor dem Betreten der nächsten Belagbühne einen Schutz vor Abstürzen. Die innovative Form der Diagonalstreben sorgt für eine besonders breite Belagbühnen-Nutzfläche. Zur Lagerung, zum Transport und für den Auf- und Abbau können die Diagonalstreben platzsparend eingeklappt und fixiert werden. Mit dem GuardMatic-System sparen Anwender im Arbeitsalltag bis zu 45% Auf- bzw. Abbauzeit.

Insgesamt führten diese Produktvorteile zur Empfehlung „Best Of 2023“. Informationen zum ClimTec-Gerüst und weiteren branchenspezifischen Lösungen, den KRAUSE-Produkten und Dienstleistungen von KRAUSE erhalten Sie unter: www.krause-systems.com

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.