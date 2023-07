Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde eröffnet am 1. August 2023 die neue ATLANTIC Dependance

Mit 10 neuen, modernen Appartements und Studios in der ATLANTIC Dependance, erweitert das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde seine Kapazität von 73 auf dann 83 Hotelzimmer, Suiten, Appartements und Studios.

München / Travemünde, 17. Juli 2023 – Nach fast zweijähriger Bauzeit steht die Erweiterung des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde mit seiner neuen ATLANTIC Dependance kurz vor der Fertigstellung und Eröffnung. Ab dem 1. August 2023 gehen die nur zwei Gehminuten vom Hotel entfernten zehn exklusiven Appartements und Studios an den Start. Die anspruchsvollen Gäste des Grand Hotels im herrlichen Ostseebad Travemünde können nun auch das luxuriöse Wohnambiente in modern eingerichteten Appartements und Studios genießen.

Das direkt an der Strandpromenade gelegene ATLANTIC Grand Hotel Travemünde gehört zu den ausgezeichneten „101 besten Hotels Deutschlands“, rangiert dort auch auf Platz 5 in der Kategorie „Spa-Health-Resorts“ und gehört zu einer der Destinationen in Deutschland, die Reisen mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden. Mit den 10 neuen, modern ausgestatteten Appartements und Studios in der ATLANTIC Dependance erweitert das Hotel sein Zimmerangebot nicht nur für die vielen Stammgäste, sondern besonders auch für Familien und Gäste, die sich im Urlaub zuhause fühlen und mehr für sich sein möchten, aber die Annehmlichkeiten eines Grand Hotels nicht missen wollen.

In den Kategorien „Studio“ und „Studio Plus“ können bis zu 3 Gäste, z.B. Eltern mit Kind, auf praktischen 45-47 m2 Wohnfläche untergebracht werden. Ein Wohnraum, mit Schlafcouch, und Essbereich, Küchenzeile, Schlaf- und Badezimmer sowie Gäste-WC und ein Balkon bieten hier eine komfortable Unterkunft mit Wohlfühl-Garantie.

Die Kategorie „Appartement“ und „Appartement Plus“ bietet Platz für bis zu fünf Gäste, in zwei Schlafzimmern plus Schlafcouch und den Komfort einer gehobenen Ferienwohnung auf bis zu 74 m2, mit Balkon und/oder Veranda. Die Ausstattung ist dieselbe wie in den Studios.

In den 10 neuen Wohneinheiten des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde treffen ein großzügiger Grundriss auf eine gehobene Ausstattung. Die Küchenzeilen verfügen über Kühlschrank, Backofen mit Mikrowelle, Induktionskochfelder und eine Spülmaschine. Im Wohn-/Essbereich stehen ausreichend Sitzmöglichkeiten und Platz für ein schönes Essen oder einen gemütlichen Abend zur Verfügung. Die Badezimmer haben unter anderem eine begehbare Dusche. Neben zahlreichen hochwertigen Einbauschränken bietet die technische Ausstattung WLAN, Smart-TV Geräte mit Streamingfunktion, Telefon und eine Fußbodenheizung. In der ATLANTIC Dependance gibt es auch eine eigene Bäckerei: die Bäckerei Puck bietet täglich ein frisches umfangreiches Angebot an verschiedenen Backwaren – damit haben auch die Gäste der ATLANTIC Dependance die Möglichkeit, sich z.B. morgens ein eigenes Frühstück zuzubereiten – mit frischen Brötchen des Ostseebäckers.

Geschmackvoll und modern, dabei entspannt luxuriös – der Stil des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde macht nicht halt vor dem Erscheinungsbild seiner neuen ATLANTIC Dependance, die den Gästen ab dem 1. August 2023 zur Verfügung stehen wird. Hier trifft das Ambiente der 10 exklusiven Appartements auf das umfangreiche Angebot an Serviceleistungen des fußläufig entfernten ATLANTIC Grand Hotel Travemünde, dessen Angebote wie der 680 m2 große ATLANTIC Beauty & Spa mit Schwimmbad, Beauty, Fitness, Saunen und Dampfbädern sowie dem vorhandenen Restaurant Holstein“s, der Hotelbar Seven C“s Bar, den im und am Hotel liegenden Restaurant DAS KÖSTLICH und Strandpavillon 53° Oceanview sowie der EISDIELE, auch den Gästen der ATLANTIC Dependance jederzeit zur Verfügung stehen.

Kay Plesse, Hoteldirektor des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde: „Wir freuen uns sehr auf die Saison 2023, in der die Eröffnung der ATLANTIC Dependance zu den großen Highlights gehören wird. Die Erweiterung der Hotelkapazität gibt uns die Möglichkeit, neue Gastsegmente ansprechen zu können und auch unseren vielen Stammgästen ein neues Angebot zu unterbreiten. Das Seebad Travemünde, mit seinem breiten Sandstrand und den zahlreichen Freizeitangeboten in der Lübecker Bucht zählt zu Deutschlands attraktivsten Urlaubszielen und ist der perfekte Ort, um einen aktiven und exklusiven Urlaub zu genießen, der dennoch regional und nachhaltig ist. Die neuen Optionen, die die Appartements und Studios der ATLANTIC Dependance unseren Gästen bieten, sind in dieser Hinsicht ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Geschichte unseres Hotels und eine wichtige Ergänzung – auch für eine weitere wirtschaftliche und nachhaltige Betriebsführung.“

Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Kürzlich wurde das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde mit dem Nachhaltigkeitssiegel GreenSign mit Level 4 vom GreenSign Institut GmbH ausgezeichnet. Diese aktuelle Zertifizierung ist gültig bis 1. Feb 2026.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

