Damenstiefel Größe 44 in großer Auswahl bei schuhplus in Kaltenkirchen

Für jeden Geschmack der passende Übergrößenstiefel

Damenstiefel sind in der Schuhmode ein Dauerbrenner und werden nicht mehr nur ausschließlich in der kalten Jahreszeit getragen. Sie betonen schöne Beine, verlängern diese optisch und halten die Füße schön warm. Um jeden Geschmack bedienen zu können, gibt es sie in unterschiedlichsten Schafthöhen – von waden- und kniehoch bis hin zu oberschenkellang. Und auch bei den Absätzen können die Damen auswählen, ob sie lieber bequeme flache Absätze bevorzugen oder mit hohen Stiletto-Absätzen Aufsehen erregen möchten. Damenstiefel Größe 44, die optisch etwas hermachen, lassen sich leider nur sehr selten in konventionellen Schuhläden finden, und auch die meisten Onlineshops müssen bei dieser Größe passen. Dennoch gibt es mit dem Anbieter schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park einen Schuhhändler, der diese Lücke schließt und Damenstiefel Größe 44 in sehr großer Auswahl bereithält.

Frauen, die die Schuhgröße 44 besitzen, haben es nicht leicht, für sie passende Schuhe zu bekommen, und Stiefel oder Boots bieten da keine Ausnahme. Die Firma schuhplus mit Hauptsitz im niedersächsischen Dörverden hat sich vor mehr als 16 Jahren darauf spezialisiert, Schuhe in Übergrößen zu vertreiben, und so lassen sich dort Damenstiefel Größe 44 in großer Auswahl finden. Das Sortiment umfasst Stiefel für jeden Geschmack und jeden Anlass. Die Designs reichen von praktisch-schlicht über sportlich bis hin zu äußerst edel oder verführerisch. So gibt es eine Vielzahl an praktischen Stiefeln mit flachen Absätzen, die bestens für den Alltag geeignet sind und mit denen sich gut durch den Winter kommen lässt. Viele der Stiefel sind mit Lammfell gefüttert. Weiter reicht das Angebot über Stiefel, die die Eleganz ihrer Trägerin hervorheben und deren Weiblichkeit unterstreichen. Bei diesen Stiefeln lässt sich zwischen Modellen auswählen, die entweder über einen modischen Blockabsatz verfügen als auch aus solchen, deren Absätze spitz zulaufen.

Große Farbauswahl im Kaltenkirchener Ohland-Park bei schuhplus

Neben den klassischen Farbtönen Schwarz und Braun lassen sich aber auch Stiefel finden, die cognacfarben sind oder über extravagante Blau- und Rottöne verfügen. Das Gros der bei schuhplus angebotenen Stiefel ist aus Leder. Es lassen sich aber auch andere Materialien finden, die etwa veganen Ansprüchen gerecht werden. Im Angebot werden unter anderem Stiefel so namhafter Hersteller wie Gabor, Remonte und Mustang angeboten.

Damenstiefel Größe 44 ganz einfach im Geschäft in der Nähe von Hamburg kaufen

schuhplus verfügt über einen modernen Shop im Schleswig-Holsteinischen Kaltenkirchen, in dem die verschiedenen Modelle der Damenstiefel Größe 44 begutachtet und anprobiert werden können. Das Team berät bei Bedarf gern und gibt Informationen über Beschaffenheit, Innenleben und Passformen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

