Damenschuhe Größe 45 in großer Auswahl bei schuhplus in Kaltenkirchen

Frauen mit großen Füßen in der Metropolregion Hamburg haben es ab sofort leicht, für sich das passende Schuhwerk zu finden. Modische Damenschuhe in Größe 45, die den Trends entsprechen, farbenfroh sind und mit diversen Designs verzaubern gibt es bei schuhplus in Kaltenkirchen.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park bietet ein breit gefächertes Angebot an Damenschuhen Größe 45. Das Portfolio reicht von edlen Halbschuhen und eleganten Pumps bis hin zu toll geschnittenen Stiefeletten, Stiefeln oder gar Hausschuhen. Natürlich bietet der Shop auch legere Sandalen sowie bequeme Sportschuhe und Sneaker an. Wer dagegen eher praktische Gummistiefel für die Gartenarbeit oder anderes Schuhwerk sucht, wird ebenfalls schnell fündig.

Große Farbauswahl und hochwertige Materialien bei schuhplus

Nicht nur die Modellauswahl kann sich sehen lassen. Auch die Farbauswahl ist wirklich riesig und reicht von klassischen Weiß-, Schwarz- und Brauntönen bis hin zu aktuellen Trendfarben wie Rot, Curry oder Rose. Auch Muster sind angesagt und somit gibt es ebenfalls in diesem Genre ein tolles Sortiment. Die in dem Shop angebotenen Schuhe stehen für einen ausgezeichneten Tragekomfort und eine hohe Langlebigkeit. Bei der Herstellung der einzelnen Produkte finden nur ausgesuchte Materialien ihre Verwendung, was nicht zuletzt an den Topmarken liegt, die der Übergrößenhändler aus Kaltenkirchen anbietet. Ein Besuch lohnt sich also. Das Team am Kisdorfer Weg 11h freut sich auf einen Besuch.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

