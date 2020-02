Der Content-Kalender – 1000 und 1 Idee für die PR-Arbeit

Jeden Tag kreative Aufhänger für Fachbeiträge und weitere PR-Formate

Mit diesen über 1.000 Contentideen überzeugt der Content-Kalender

Der PR-Gateway Content-Kalender umfasst Themen- und Aktionstage zu jedem Anlass und für jede Branche, nützliche Tipps für die Pressearbeit, Toolvorschläge, Feiertage und Experten-Tipps zum Thema Online-PR. Außerdem enthält er namhafte Events aus den Bereichen PR, Kommunikation und Social Media sowie Hashtags und Emojis zu jedem Thementag.

Der Content-Kalender in dreifacher Ausführung

Der Content-Kalender ist ein kostenloses Tool und steht als umfangreiches PDF, als iCal Download und als Onlineversion zur Verfügung. Damit ist der Content-Kalender immer mit dabei und sorgt für eine zuverlässige Planung das ganze Jahr über.

Diese Vorteile bringt der Content-Kalender für die PR-Arbeit

Die richtige und frühzeitige Planung ist besonders für die Contenterstellung ein unerlässlicher Schritt. Dadurch, dass alle wichtigen Ereignisse bereits im Content-Kalender eingetragen sind, hat man diese immer im Blick und gerät nicht in Zeitnot.

Damit bietet der Content-Kalender einen kompletten Jahresüberblick und PR-Inhalte können langfristig geplant werden. Dadurch fällt auch die langwierige und mühevolle Themenrecherche weg, was zusätzlich wertvolle Zeit spart.

So kann man den Content-Kalender für die PR-Arbeit nutzen

– Bei einer ersten Durchsicht können alle Thementage herausgesucht werden, die sich auf das eigene Umfeld oder die eigene Branche beziehen. Ein Beispiel wäre der Tag der Pressefreiheit am 3. Mai, der besonders für die Public Relations, Juristik und für die Verlagsbranche geeignet ist, um auf Themen aufmerksam zu machen.

– Bei einem zweiten Durchgang kann man kreativ werden und sich überlegen, welche Thementage zwar nicht direkt zur Branche des Unternehmens passen, sich aber trotzdem sehr gut in die Contentplanung integrieren lassen. So kann etwa der Welt-Vegetarier-Tag am 1. Oktober durchaus Thema in der Firmenkantine sein.

– Die monatlichen Zitate eignen sich bestens als Motivations-Posts und können andere Menschen inspirieren.

– Die eingetragenen Events sind eine tolle Gelegenheit, diese zum Networking und zur Bekanntmachung des eigenen Unternehmens zu nutzen.

Konkrete Beispiele, wie man Thementage aus dem Content-Kalender für die Online-PR nutzen kann:

Am 15.03. ist “Tag der Rückengesundheit”. Als Unternehmen aus der Gesundheitsbranche kann man zu folgenden Themen eine Pressemitteilung oder einen Fachartikel veröffentlichen:

– Man kann Tipps zum richtigen Sitzen am Schreibtisch geben.

– Infografiken zur Rückengesundheit unterstützen das Bewusstsein dafür.

– Gezielte Übungen zur Stärkung der Rückenmuskulatur bieten einen besonderen Mehrwert.

– Unternehmen können an dem Tag einen kostenlosen Rückencheck anbieten und darüber berichten.

– Unternehmen können an diesem Tag die Mitarbeiter mit einer mobilen Massage verwöhnen und Fotos für die Social Media dazu posten.

Ein Content-Kalender enthält viele Inhalte, die sich als Aufhänger für die PR-Arbeit eignen. Er ist ein zuverlässiger Jahresbegleiter, mit dem viel Zeit und Ressourcen bei der Content-Erstellung eingespart werden können.

>> Hier gehts zum Content-Kalender

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

