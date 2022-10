CTERA ernennt neuen Vertriebsleiter für DACH-Region

Wolf Oelschlegel bringt 30 Jahre Erfahrung im High-Tech-Vertrieb mit zum führenden Anbieter von Edge-to-Cloud File Services.

New York, NY — 12. Oktober 2022 — CTERA, der führende Anbieter von sicheren Edge-to-Cloud File-Services, gab heute die Ernennung von Herrn Wolf Oelschlegel zum neuen Sales Director für die DACH-Region bekannt. Der langjährige Branchenexperte Wolf Oelschlegel soll die Dynamik von CTERA auf den Technologiemärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter vorantreiben.

Wolf bringt 30 Jahre Erfahrung aus der High-Tech- und IT-Branche mit, wo er verschiedene Positionen im Vertriebsmanagement bei großen Unternehmen wie Siemens, Philips und Hitachi sowie bei Start-ups wie Traxon Technologies und relayr innehatte. Wolf baute Partnervertriebsstrukturen auf, vertiefte diese und sorgte für ein exponentielles Wachstum von Geschäftseinheiten. Zusätzlich zu seinem umfangreichen Netzwerk in der DACH-Region bringt Wolf umfangreiche Erfahrungen aus internationalen Einsätzen in verschiedenen europäischen Ländern wie Frankreich, Dänemark sowie Hongkong und den USA mit.

„Wolfs umfassende Erfahrung in wichtigen Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Maschinenbau wird uns zweifellos einen strategischen Vertriebsvorteil in der DACH-Region verschaffen“, so Michael Amselem, Vice President, EMEA Sales bei CTERA. „Wolfs nachgewiesene Erfahrung im Channel-Vertrieb ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung in einer Region, die bereits eine der erfolgreichsten Partnerregionen von CTERA ist. Wir sind begeistert, Wolf an Bord zu haben und freuen uns darauf zu sehen, wie er uns helfen wird, die Akzeptanz unserer Lösungen auf die nächste Stufe zu heben.“

„Ich bin bereit, diese Gelegenheit zu ergreifen, um noch mehr Unternehmen von den Vorteilen der Edge-to-Cloud File-Services-Technologie von CTERA zu überzeugen“, so Wolf Oelschlegel, Sales Director für die DACH-Region bei CTERA. „CTERA bietet eine exzellente Lösung für die DACH-Region und hat das Potenzial, viele lokale Unternehmen zu unterstützen, die ihre Cloud-Transformation beschleunigen wollen, sich aber um die Herausforderungen der Datensicherheit, Performance und Compliance sorgen.“

CTERA ermöglicht es Unternehmen, ihre traditionellen NAS-Systeme durch eine Multi-Cloud File-Services-Lösung zu ersetzen, welche verteiltes Caching und Verschlüsselung an entfernten Standorten und Endpunktnutzern bietet. Dieser hybride Ansatz kombiniert die Sicherheit und Leistung von On-Premises-Storage mit der Elastizität, Skalierbarkeit und den Kostenvorteilen der Cloud. Die Kunden können selbst bestimmen, welche Cloud sie nutzen möchten: 100% privat, VPC oder gehostet, mit voller Datenhoheit und Einhaltung lokaler Vorschriften.

