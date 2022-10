Aventem wechselt auf Elektromobilität

Flexibilität und Nachhaltigkeit für den Crewshuttle

Die Aventem GmbH setzt in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein und schreibt dabei auch die Flexibilität groß. Um das auch „auf der Straße“ zu leben, hat der veranstaltungstechnische Dienstleister mit Sitz in Hilden bei Düsseldorf in zwei Mercedes-Benz EQV in siebensitziger Ausstattung für die Crewtransporte und Lieferfahrten investiert.

Darüber hinaus hat Aventem für seine Kunden, Mitarbeiter und die Betriebsfahrzeuge auf seinem Firmengelände sechs Schnellladesäulen installiert, die mit Grünstrom betrieben werden. Bei diesem umweltfreundlichen Engagement wird es nach Aussage von Aventem Geschäftsführer Holger Niewind aber nicht bleiben, denn die Anschaffung weiterer E-Fahrzeuge ist bereits Teil der Investitionsplanung. Die eigenen Erfahrungen waren trotz der anfangs leichten Vorbehalte hinsichtlich der Praxistauglichkeit unter Berücksichtigung von Reichweiten, Verfügbarkeiten und Tankintervallen durchweg sehr positiv. „Die E-Fahrzeuge schonen nicht nur die Umwelt, sondern bringen die Crew auch entspannt zum Produktionsort. Sie funktionieren perfekt als Crewshuttle oder Kleintransporter“, freut sich Aventem Geschäftsführer Holger Niewind über die gelungene Investition.

Um die im Unternehmensgeschäft gelebte Flexibilität und Nachhaltigkeit auch in der kompletten Logistik umsetzen zu können, betreibt die Production Company inzwischen einen Fuhrpark für Transporte in jeder Größenordnung, um projektgerecht logistische Lösungen auf nachhaltige Art und Weise anbieten zu können.

Jährlich plant, entwickelt und bestückt Aventem rund 600 Veranstaltungen für Auftraggeber unterschiedlichster Branchen in Europa und darüber hinaus. Ein Höchstmaß an Flexibilität und Nachhaltigkeit nimmt für das Unternehmen daher einen extrem hohen Stellenwert ein. Das Gesamtengagement von der Planung bis zur Umsetzung zahlt sich aus und wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt im vergangenen Jahr. Den Meister- und Ausbildungsbetrieb wählten die Kunden 2021 erneut unter die TOP 5 im Bereich Veranstaltungstechnik und Bühnenbau und das in allen Kategorien.

Bildunterschrift: E-Mobilität bei Aventem (Foto: Aventem, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

Über Aventem

Aventem bietet sowohl die klassischen veranstaltungstechnischen Dienstleistungen der Bereiche Licht, Bild- und Tontechnik als auch die gesamte Umsetzung von Projekten in professioneller Qualität an. Die Aventem GmbH ist professioneller Dienstleister für die technische und gesamte Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Bei Agenturen, Medien sowie Industrieunternehmen ist Aventem der ideale Ansprechpartner für Messen, Corporate Events, Großveranstaltungen und TV-Sendungen. Wir bieten modernes, technisches Equipment und Produktionsstätten für Dekorations- und Messebau alles aus erster Hand.

Aventem GmbH

Herder Str. 70

40721 Hilden

Ansprechpartner: Karl-Hermann Hansen

Telefon: 02103 -252 30 55

E-Mail: info@aventem.de

Internet: www.aventem.de