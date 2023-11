Controlware ist „IoT/Industry Partner of the Year 2023“ von Cisco Systems

Dietzenbach, 21. November 2023 – Controlware wurde von Cisco Systems mit dem Partner-Award als „IoT/Industry Partner of the Year 2023“ in Deutschland ausgezeichnet. Die jährlich im Rahmen des Cisco Partner Summits verliehenen Auszeichnungen prämieren die leistungsfähigsten und engagiertesten Partner.

Controlware blickt als „Gold Certified Partner“ auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit über alle Portfoliobereiche von Cisco Systems zurück. Der IT-Dienstleister und Managed Service Provider betreut anspruchsvolle Projekte in den Bereichen Netzwerk, Security, Data Center & Cloud, Collaboration und Observability – und realisierte für seine Kunden im vergangenen Jahr auch eine Reihe anspruchsvoller Digitalisierungsvorhaben im IoT-Umfeld. Cisco würdigte diese herausragende Performance nun im Rahmen des jüngsten Partner Summits (6.-9. November 2023, Miami, Florida) mit der Auszeichnung als „IoT/Industry Partner of the Year 2023“ in Deutschland.

Rüdiger Wölfl, Managing Director der Channel- und Partner-Organisation von Cisco Deutschland, kommentierte die Verleihung wie folgt: „Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team von Controlware in Deutschland. Die Auszeichnung zum „IoT/Industry Partner of the Year“ beim Cisco Partner Summit 2023 ist hoch verdient. Mit den vielfältigen IoT-Lösungen macht Controlware für die deutsche Industrie einen echten Unterschied. Wir freuen uns auf die nächsten Kapitel dieser wunderbaren Partnerschaft.“

Bernd Schwefing, CEO von Controlware, erklärt: „Die Modernisierung und Absicherung kritischer Industrienetze gewinnt angesichts steigender Angriffszahlen und zunehmend strenger regulatorischer Vorgaben – Stichwort: NIS2 – immer mehr an Bedeutung. Controlware arbeitet in diesem Umfeld schon sehr lange und sehr erfolgreich mit Cisco Systems zusammen. Die Auszeichnung als „IoT/Industry Partner of the Year“ freut uns daher sehr – und ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung für das außergewöhnliche Engagement unseres Teams.“

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 950 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 380 Mio. Euro, zu der auch die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützen unsere Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

