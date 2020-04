Thomas Issler und Volker Geyer veröffentlichen Videokurs

Das Handwerk ist wie geschaffen für Content-Marketing, eine besonders smarte Art von Marketing. In jedem Handwerksbetrieb geht es Tag für Tag um Menschen, um Lösungen, um Geschichten. Handwerksbetriebe haben Gesichter. Das alles sind ideale Voraussetzungen für perfektes Content-Marketing. Konkret könnten die Beiträge eines Handwerksbetriebes handeln von Weiterbildungen, Fahrzeugbeschriftungen, Mitarbeitergeschichten, Kundeninterviews, Produktnutzen, Erlebnisse beim Kunden, Arbeitsergebnisse, Produktneuheiten, Veranstaltungen, Serviceerlebnisse, eigene Fehler, Geschichten hinter den Kulissen, Betriebsreisen, Mitarbeiterkleidung, spontane Gedanken, die die Betriebe bewegen, verschiedenste Geschichten, Anekdoten und Ereignisse aus dem betrieblichen Alltag.

Wer Content-Marketing verstanden hat und dazu noch weiß, wo man guten Content in welchem Umfang und in welcher Schlagzahl platziert, der wird nach und nach immer größere Reichweiten im Internet und speziell in Social Media erzielen. In vielen Fällen setzt damit eine nachhaltige Erfolgsspirale für das Unternehmen ein. Richtiges Content-Marketing stärkt den Expertenstatus und die Positionierung eines Betriebes, es wirkt auf die ausgewählte Zielgruppe wie ein Magnet. Wunschkunden, Wunschaufträge und Wunschmitarbeiter werden schließlich angezogen.

Thomas Issler und Volker Geyer greifen dies auf und veröffentlichen den ersten Content-Marketing Kurs fürs Handwerk. Der Videokurs “Content-Marketing für Handwerksbetriebe” steht ab Mai zum Preis von 197,- EUR online zur Verfügung. Bestellungen bis zum 15. Mai genießen den Sonderpreis von nur 97,- EUR.

Mehr Informationen gibt es unter:

https://www.internet-marketing-im-handwerk.de/ankuendigung-erster-content-marketing-videokurs-im-handwerk/

Internet-Marketing im Handwerk ist ein gemeinsames Projekt des Internet-Marketing Profis Thomas Issler und Malermeister Volker Geyer, der über 80% seines Umsatzes über das Internet erzielt. Gemeinsam haben sie eine Strategie zur Vermarktung von Handwerk Leistungen über das Internet geschaffen.

