Comstor übernimmt Distribution von Meraki Go

Berlin – 15. April 2020 Comstor, einer der führenden Cisco Distributoren und ein Unternehmen der Westcon-Comstor Gruppe, hat eine europaweite Distributionsvereinbarung für die Produktreihe Cisco Meraki Go unterzeichnet – eine einfache, mobile und sichere Netzwerklösung, die auf die Anforderungen kleiner Unternehmen zugeschnitten ist.

Mit der Einsteigerlösung Meraki Go erweitert Cisco das Meraki Portfolio um eine dedizierte Range leistungsstarker Netzwerkprodukte für kleine Unternehmen auf der Suche nach einem schnellen, sicheren und stabilen WLAN-Zugang. Kleine und mittelständische Betriebe verfügen häufig über keine eigenen IT-Ressourcen für die Implementierung, die Wartung und das Management ihrer Infrastrukturen. Meraki Go ist eine bedienfreundliche, einfach zu installierende Netzwerklösung für Kunden, die nach dem Prinzip “Buy it, tweak it and control it” agieren – und eröffnet Resellern attraktive Wachstumspotenziale im KMU-Markt.

“KMU können beim Management ihrer Netzwerke nicht auf die gleichen Ressourcen zugreifen wie große Unternehmen. Mit Meraki Go – einer bedienfreundlichen und günstigen Low-Touch-Lösung von Cisco – präsentieren wir unseren Kunden nun eine Range, die ihnen hilft, ihre dünnere Personaldecke zu kompensieren”, so Russell Blackburn, Vice President Product Management & Marketing EMEA bei Comstor. “Meraki Go ist eine spannende Erweiterung unseres Enterprise-Networking-Portfolios. Mit unserem Knowhow und unseren Expertenteams sind wir sehr gut aufgestellt, um Partner beim Einstieg in den SMB-Markt zu unterstützen. Die Einführung der neuen Produktreihe flankiert dabei perfekt das Release des SB-Programms “Cisco Designed”: Sie wird es bestehenden Meraki Partnern leicht machen, ihren Footprint im KMU-Markt nachhaltig auszubauen – und Resellern, die bereits erfolgreich in diesem Segment agieren, aber weder Cisco noch Meraki im Portfolio führen, neue Möglichkeiten eröffnen.”

“Es freut uns sehr, dass wir heute die europaweite Distributionspartnerschaft mit Comstor für das Cisco Meraki Go Portfolio bekannt geben können”, erklärt Andy Brocklehurst, Director – EMEA Channels & Distribution bei Cisco Meraki. “Comstor gehört seit vielen Jahren zu unseren geschätzten und zuverlässigen Partnern, und wir freuen uns sehr darauf, die Zusammenarbeit auszubauen. Viele kleine Unternehmen verfügen über begrenzte oder über gar keine IT-Ressourcen – und suchen bedienfreundliche und günstige Lösungen, die sich auch in kurzer Zeit und ohne aufwändige Schulungen implementieren lassen. Genau das leistet Meraki Go. Comstor wird uns mit seinem dichten Partnernetz und seiner langjährigen Erfahrung bei der Einführung neuer Lösungen dabei helfen, das Potenzial dieser neuen Produkte optimal auszuschöpfen.”

Comstor unterstützt Partner umfassend in den Bereichen Technologie, Sales und Marketing und bietet ihnen auf diese Weise spürbaren Mehrwert bei der Zusammenarbeit mit Cisco.

Die Meraki Go Lösungen von Comstor sind in ganz Europa erhältlich. Das Vertriebsteam von Comstor verfügt über das Equipment und das Knowhow, um virtuelle Produkt-Demos für interessierte Kunden anzubieten.

Fordern Sie hier Ihre Demonstration an: https://m.westconcomstor.com/l/333091/2020-03-31/czsx6

Mehr Informationen zu Meraki Go finden Interessierte hier: https://www.westconcomstor.com/de/de/vendors/cisco/small-business/networking/meraki-go.html

Über Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologie-Anbieter, der das Internet seit 1984 zum Laufen bringt. Unsere Mitarbeiter, Produkte und Partner helfen, die Welt zu vernetzen und die Möglichkeiten der Digitalisierung schon heute zu nutzen. Erfahren Sie mehr unter http://thenetwork.cisco.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @Cisco.

Cisco, Cisco Systems und das Cisco Systems-Logo sind eingetragene Marken oder Kennzeichen von Cisco Systems, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen in den USA und in anderen Ländern.

Eine Auflistung aller eingetragenen Marken oder Kennzeichen von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.meraki-go.com

Westcon-Comstor (Westcon International) ist ein führender Distributor innovativer Business-Technologien. Aufsetzend auf Lösungen weltweit führender Hersteller ermöglichen wir es Unternehmen, sicher, produktiv, mobil und vernetzt zu agieren. Der Fokus liegt hierbei auf den geschäftskritischen Bereichen Security, Collaboration, Infrastruktur und Data Center. Unsere herausragende Kompetenz bei der Abwicklung globaler Projekte, bei der digitalen Distribution und bei der Erbringung technischer Services garantiert Kunden nachhaltigen Mehrwert. Technologie ist unser Geschäft – aber im Fokus stehen stets die Menschen, mit denen wir gemeinsam erfolgreich sind.

