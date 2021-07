Claranet übernimmt Bizdirect und wird zum größten IT-Dienstleister Portugals

Übernahme umfasst 100 Prozent des Kapitals von Bizdirect – Prioritäten sind u.a. die Entwicklung des Bizdirect Competence Centers in Viseu und der Bereich Microsoft Dynamics Services

Frankfurt am Main, 19.07.2021: Claranet Portugal, führender IT-Service-Provider mit Spezialisierung auf Cloud-, Security- und Workplace-Lösungen, hat die Akquisition von Bizdirect abgeschlossen. Grundlage für die Übernahme ist eine Vereinbarung mit Sonae IM, Aitec und Banco BPI – den bisherigen Anteilseignern des Unternehmens – über den Erwerb von 100 Prozent des Aktienkapitals von Digitmarket, S.A., besser bekannt als Bizdirect.

Bizdirect ist die sechste Akquisition von Claranet in Portugal seit 2014 und die zweitgrößte. Durch die Transaktion ist Claranet jetzt der größte IT-Dienstleister in Portugal und einer der führenden Microsoft Dynamics 365 Partner. Die Übernahme ist Teil der Wachstumsstrategie von Claranet, die sowohl Akquisitionen als auch organisches Wachstum umfasst und auf einem Portfolio hochwertiger IT-Dienstleistungen basiert.

Bizdirect wird in Claranet intergiert, was neue Möglichkeiten für die Beschäftigten beider Unternehmen eröffnet, während das hohe Service-Niveau für Kunden beibehalten wird, für das Claranet bekannt ist.

Zum Beitritt von Bizdirect zu den Unternehmen der Claranet Gruppe sagte Antonio Miguel Ferreira, Managing Director von Claranet Portugal, Spanien und Lateinamerika: “Es ist sehr erfreulich zu sehen, wie die Claranet Familie in Portugal wächst, mit einem neuen Team, das nun noch mehr Kreativität und Erfahrung in die Entwicklung unserer Kundenprojekte einbringt. Diese Akquisition positioniert Claranet als größten IT-Dienstleister in Portugal. Mit dieser zusätzlichen Größe und Erfahrung erhöhen sich unsere Fähigkeiten und Kapazitäten, Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden einen enormen Mehrwert bieten.”

João Mira Santiago, CEO von Bizdirect, kommentiert: “Die Zugehörigkeit zu Claranet Portugal verstärkt das Engagement von Bizdirect für unsere Beschäftigten, Kunden und Partner und gewährleistet die Erweiterung unserer Dienstleistungen durch ein umfassenderes und effizienteres Portfolio an IT-Services und -Produkten. Das verdanken wir einem großen und sehr erfahrenen Team, das sich auf die technologische Transformation unserer Kunden konzentriert.”

Charles Nasser, Gründer und CEO von Claranet, fügt hinzu: “Wir freuen uns sehr, Bizdirect in der Claranet Familie begrüßen zu dürfen, wodurch wir zum größten IT-Dienstleister in Portugal werden. Wir werden auf dieser Akquisition aufbauen, um unseren Kunden weitere Services anzubieten und Portugals digitale Transformation zu unterstützen.”

Über Claranet

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Claranet realisiert Cloud-Umgebungen in eigenen Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen von AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners “Magic Quadrant 2019” für “Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe” sowie im ISG-Report “ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2021”. Claranet hat einen jährlichen Umsatz von 500 Millionen Euro, über 10 000 Kunden und mehr als 2 500 Beschäftigte.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

Über Bizdirect

Bizdirect war Teil von Sonae IM. Seit über 20 Jahren ist Bizdirect auf die digitale Transformation seiner Kunden fokussiert. Mit dem Know-how und der Erfahrung in der Beratung von Lösungen und digitalen Services sind Bizdirect-Experten Spezialisten für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Lösungen für das Management und die Optimierung technologischer Infrastrukturen. Bizdirect hat 2014 ein Competence Center entwickelt, das den Mangel an spezialisierten Ressourcen bei CRM-Lösungen und digitalen Services ausgleicht. Das Unternehmen arbeitet für den portugiesischen und den europäischen Markt und bietet Ressourcen für die Entwicklung von Projekten. Für Bizdirect liegt der Unterschied in den Menschen und ihrer Fähigkeit, Dinge anders zu machen. Mit ihrem kundenzentrierten Ansatz wollen sie einen Mehrwert für den Kunden liefern. Aus diesem Grund analysieren sie Fall für Fall und passen die Lösungen an jede individuelle Umgebung an. Weitere Informationen gibt es unter www.bizdirect.pt/en/

