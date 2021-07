Frauenpower in der Küche: Frischeparadies und Busche suchen die Köchin des Jahres 2021

Mut, Leidenschaft, Innovationskraft und Unternehmertum soll die Preisträgerin mitbringen, die Frischeparadies ab sofort gemeinsam mit dem Busche-Verlag sucht. Die „Köchin des Jahres 2021“ wird am 20. September 2021 auf der Busche Gala in Frankfurt geehrt. Eigene Bewerbungen und auch Nominierungen herausragender Köchinnen sind bis 18. August 2021 möglich.

Frankfurt, Juli 2021. Dass alle Zeichen auf Female Leadership stehen, gilt nicht nur fürs Management großer Konzern. „Wir wollen uns in die Rufe nach mehr Frauen in der Küchenlandschaft nicht einfach nur einreihen, sondern aktiv dazu beitragen, indem wir die Köchin des Jahres suchen“, sagt Stefanie Klause, Key Account Managerin bei Frischeparadies.

Köchinnen fördern, Gastronomie stärken

Als bevorzugter Lieferant von Sternerestaurants, Topadressen und Spitzenhotels ist Frischeparadies mit Fleisch, Fisch und zahlreichen Delikatessen täglich in den Gastronomien vertreten. „In den letzten Jahren gibt es zum Glück schon mehr Küchenchefinnen, Sous-Chefinnen und Köchinnen. Aber da ist auch noch viel Luft nach oben. Das wollen wir fördern, auch um auf die mangelnde Nachfrage nach Lehrstellen aufmerksam zu machen. Wir wollen junge Frauen motivieren, sich für den Beruf der Köchin zu entscheiden“, sagt Christian Horaczek, Mitglied der Geschäftsleitung bei Frischeparadies. Wer durch Kreativität, Ideenreichtum, Mut, unternehmerisches Handeln, ein innovatives Konzept oder auch Vorbildwirkung für die Branche besticht, qualifiziert sich für die vom Busche-Verlag vergebene Auszeichnung. Auf der glamourösen Busche Gala am 20. September wird der Titel im Rahmen der Vorstellung des diesjährigen Schlemmer Atlas verliehen. Die Gewinnerin wird dann gemeinsam mit dem Genießer des Jahres, dem Koch des Jahres und Preisträgerinnen und Preisträgern aus weiteren Kategorien geehrt.

Selbst bewerben ausdrücklich erwünscht

„Vielleicht motiviert der kurze Clip in den Sozialen Medien die ein oder andere Köchin, einfach mal auf sich selbst aufmerksam zu machen, das tun Männer schließlich auch“, wünscht sich Stefanie Klause. Wer sich selbst bewerben möchte oder eine Köchin vorschlagen will, die die Auszeichnung verdient hat, kann über das Online-Formular oder per Mail an koechin2021@schlemmer-atlas.de alle Infos bis zum 18. August 2021 einreichen.

Weitere Infos auf www.frischeparadies.de

