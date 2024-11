Citadines Kurfürstendamm in neuem Gewand: Eine Hommage an die Berliner Schneider- und Modekunst

Jede Stadt ist einzigartig: Dieser Leitsatz prägt die DNA der Aparthotel-Marke Citadines mit dem Ziel, die Seele einer Stadt im Interior des Hauses einzufangen. Entsprechend individuell präsentiert sich jedes Citadines, sei es in Singapur oder Berlin. In der deutschen Hauptstadt erstrahlt das Citadines Kurfürstendamm nach umfassender Renovierung Apartments und öffentlichen Bereiche jetzt in neuem Glanz und setzt bei der Innengestaltung auf ein ganz besonderes Stück Stadtgeschichte.

Inspiriert wurde das neue Design des Hauses nämlich von den Schneidereien in Berlin. Mit der „Berliner Durchreise“ entstand hier vor 200 Jahren die älteste Modemesse der Welt, in der Weimarer Republik war Berlin die Modehauptstadt schlechthin und selbst nach Kriegsende begann der Wiederaufschwung unmittelbar, wobei sich ein Großteil der Ateliers um den Kurfürstendamm ansiedelte.

Liebe zum Detail in Nadelstreifen und Karomustern

Dieser Nachbarschaftsgeschichte zu Ehren dreht sich im renovierten Citadines Kurfürstendamm alles um Muster und Handwerkskunst. Das beginnt bei den Nadelstreifen und Karomustern in Vorhang-, Sessel-, Kissen- sowie Teppichstoffen und setzt sich fort beim Fischgrätenmuster in den Bodenbelägen der 117 Zimmer. Individuell angefertigte Schreinerarbeiten greifen ebenfalls das Design auf, etwa an den Kopfenden der Betten, bei den Garderoben und sogar beim Spritzschutz in den Apartmentküchen. Die Renovierung umfasste das gesamte Gebäude. Dazu wurden Böden, Wandbeläge, Möbel und die Beleuchtung erneuert; Küchengeräte, Aufzüge und die Sanitäranlagen in den Bädern ausgetauscht sowie und ein nachhaltiges Energiesystem eingebaut. Auch die öffentlichen Bereiche präsentieren sich in frischem Gewand. So wurden unter anderem die Lobby und der Fitnessraum modernisiert. Die Frühstücks- und Gästelounge überzeugt nun mit einem flexiblen Konzept, das es den Gästen ermöglicht, dort zu arbeiten, zu entspannen oder sich mit anderen zu treffen.

Übernachtungen im Citadines Kurfürstendamm kosten für bis zu zwei Personen in einem Classic Studio einschließlich Frühstück ab 98 Euro. Mehr Eindrücke vom typischen Berliner Flair des Hauses erhalten Interessierte unter www.discoverasr.com/de

For the Love of Cities

Citadines, was auf Französisch „Stadtbewohner“ heißt, spricht Reisende an, die während ihres Aufenthaltes aktiv in das jeweilige Stadtleben eintauchen wollen. Ergänzt durch den Slogan „For the Love of Cities“ bietet die Marke ihren Gästen den Komfort einer Serviced Residence bei gleichzeitiger Flexibilität eines Hotels. Dabei greift jedes Haus die Persönlichkeit der jeweiligen Stadt mit dem Ziel auf, als Inspirationsquelle zu dienen und dem Gast die Chance zu geben, Wohnen, Arbeit und Freizeit während des Aufenthaltes bestmöglich miteinander zu kombinieren.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

