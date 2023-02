Christian Bock und Anton Holler verstärken Geschäftsführung der ABG Capital

Frankfurt, 9. Februar 2023 – Die ABG Real Estate Group verstärkt die Geschäftsführung ihres Investmentmanagementbereichs ABG Capital: Christian Bock (42) und Anton Holler (43) werden ab Jahresmitte 2023 in das Führungsteam neben Dr. Daniel Landgraf eintreten.

Christian Bock wird zum 1. Juli 2023 zur ABG Capital stoßen. Zuletzt war er mehrere Jahre als Vorstand der DIC Asset AG, Frankfurt, für das institutionelle Investment und Fondsmanagement verantwortlich. Der Wirtschaftsgeograph und MSc in Real Estate Finance & Investment blickt auf insgesamt 18 Jahre Berufserfahrung zurück, in denen er unter anderem verantwortungsvolle Führungspositionen bei der GEG German Estate Group, Frankfurt, der IVG Immobilien AG, Bonn, sowie Cushman & Wakefield, London/Frankfurt, begleitete.

Anton Holler wird zum 1. August 2023 in die ABG Capital eintreten. Der Dipl.-Kfm. und MBA Internationales Immobilienmanagement verfügt über 17 Jahre Berufserfahrung. Aktuell ist er Geschäftsführer der Colliers International Deutschland GmbH, Frankfurt, eine Funktion, die er 2019 übernommen hatte. Davor war Holler Head of Investment der GEG German Estate Group, Frankfurt, sowie Head of Sales der DIC Asset AG, Frankfurt, und sammelte Erfahrungen als Immobilienmanager bei Cushman & Wakefield, Frankfurt, sowie Argoneo Real Estate GmbH, Frankfurt (Morgan Stanley).

Ulrich Höller, Geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian Bock und Anton Holler zwei absolute Top-Führungskräfte gewinnen konnten, die zusammen mit Dr. Daniel Landgraf unseren Investmentmanagementbereich als „best in class“ weiter entwickeln werden.“

Über die ABG Real Estate Group:

Die ABG Real Estate Group, 1967 in München gegründet, blickt auf eine über 55-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit den Bereichen Development, Immobilien- und Investmentmanagement deckt sie aus einer Hand den kompletten Immobilienzyklus ab, von der Projektentwicklung über die Baubetreuung bis hin zu Vermietung, Finanzierung und Investmentbetreuung. Das Unternehmen ist mit Büros an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln und München bundesweit präsent. Die ABG Real Estate Group projektiert und realisiert mit über 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überwiegend Gewerbeimmobilien sowie auch Wohnobjekte und Stadtquartiere. Das aktuelle Volumen der Assets under Management beträgt über 3,5 Mrd. Euro. Zu den Referenzen zählen namhafte Immobilien wie das Hochhaus Skyper in Frankfurt, das Ericus-Contor mit dem SPIEGEL-Verlagsgebäude in Hamburg, das Stadt- und Wohnquartier Living Isar in München sowie das Wohn- und Geschäftshaus am Pariser Platz in Berlin. Laufende ABG-Projekte sind beispielsweise das neue Deutschlandhaus in Hamburg, das Landmark VoltAir in Berlin, das Yorcks in Düsseldorf sowie das Gebäudeensemble Central Parx im Zentrum Frankfurts.

www.abg-group.de

