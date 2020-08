Chicken Ahoi! – neues KFC Restaurant in Hamburg Altona

Am Bahnhof Altona können Fans ab dem 31. Juli ihre legendären Chicken-Spezialitäten genießen. Mit dem neuen Restaurant setzen die Franchisepartner Ahmet und Güney Geyik ihre KFC Erfolgsgeschichte fort.

Hamburg bekommt eine neue Attraktion für Chicken-Fans: KFC eröffnet ein neues Restaurant am Bahnhof Altona. Damit schreiben Ahmet und Güney Geyik ihre Erfolgsgeschichte mit KFC fort, denn es ist bereits ihr zehntes Restaurant für die Kultmarke. Für diesen Meilenstein haben sie sich das “Tor zur Welt” ausgesucht.

Dank der belebten Lage direkt im Bahnhof Altona können hier nicht nur KFC Fans aus der Umgebung ihre geliebten Hähnchen-Teile genießen, sondern auch Gäste auf der Durchreise. Die Deutsche Bahn unterstützt KFC bereits seit Beginn der Expansion in Deutschland dabei, ihren Fans im ganzen Land stets die neuesten Chicken Spezialitäten zu präsentieren. Wer auf seiner Reise einmal Hunger bekommt, hat an mittlerweile 12 Bahnhöfen die Möglichkeit, einen Zwischenstopp bei KFC einzulegen. Marco Schepers, General Manager von KFC über die Zusammenarbeit: “KFC und die Deutsche Bahn bilden an den Bahnhöfen perfekte Synergien. An den wichtigen und hoch frequentierten Verkehrsknotenpunkten haben Fans und neue Gäste KFC sofort im Blick. Das sorgt an diesen Standorten für besonders gute Gästezahlen und Umsätze.”

Horst Mutsch von der Deutschen Bahn ergänzt: “Ich freue mich, dass nach der schwierigen Corona-Zeit wieder positive Entwicklungen sichtbar werden und gratuliere KFC zur Eröffnung ihres Outlets im Bahnhof Hamburg Altona. Durch den neuen KFC Standort können wir unseren Reisenden und Besuchern im Bahnhof Hamburg Altona ein noch umfangreicheres Gastronomieangebot bieten.”

Im Restaurant am Bahnhof Altona findet sich neben den gewohnten Hähnchenteilen auch ein neu gestaltetes Design mit einem Mix aus Naturmaterialien wie Holz und Industrial Style. Gründer Colonel Harland Sanders steht bei dem modernen Design im Vordergrund und spiegelt die legendäre KFC Tradition wider. Originale Fotos des Colonels unterstreichen das gemütliche Ambiente im Restaurant und laden zum Verweilen ein. “Das Team freut sich schon sehr darauf, die Gäste im neu gestalteten Restaurant am Paul-Nevermann-Platz 11 zu begrüßen und sie für den einzigartigen KFC Geschmack zu begeistern”, so die Franchisepartner Ahmet und Güney Geyik.

Das neue Restaurant in Hamburg Altona hat auf 120m² Platz für 93 Gäste. Außerdem freuen sich 40 neue Mitarbeiter im Restaurant auf die Chicken-Fans. Das KFC Team begrüßt seine Gäste am Sonntag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr sowie freitags und samstags von 10:00 Uhr bis 01:00 Uhr. Die Gesamtfläche des Standorts beträgt 413 m².

Handmade in KFC

Bei KFC wird in den Restaurants täglich auf traditionelle Art gekocht. Dabei verwendet KFC nur Hähnchenfleisch, das täglich von Hand nach genau festgelegten Abläufen frisch paniert und zubereitet wird.

Das vielfältige Produktangebot von KFC hält für jeden Geschmack etwas bereit. Der einzigartige Bucket – der Klassiker – ist besonders beliebt zum Teilen mit Freunden und der Familie. Er ist je nach Variante gefüllt mit knusprig panierten Hähnchenteilen, saftigen Filet Bites, knusprigen Filet Streifen oder pikant gewürzten Hot Wings®. Für Fans von feinem Hähnchenfilet aus 100 Prozent natürlich gewachsenem Hähnchenfleisch gibt es panierte Produkte sowie die Filet Bites, außen zart paniert und innen saftig, zubereitet nach dem Original Rezept und Crispys, knusprig panierte Filetstreifen. Zudem werden schmackhafte Wraps, Burger und frische Salate angeboten. Einfach lecker schmecken auch die einzigartigen KFC Beilagen, wie Maiskolben, Kartoffelpüree oder der berühmte Krautsalat.

Die Fakten zum neuen KFC Restaurant in Hamburg Altona:

Adresse:

Hamburg Altona Bhf

Paul-Nevermann-Platz 11

22765 Hamburg

Öffnungszeiten:

So – Do.: 10:00 – 24:00 Uhr

Fr – Sa.: 10:00 – 01:00 Uhr

EC-Karten- & Kreditkartenzahlung möglich.

Der Mutterkonzern Yum! Brands, Inc.

Yum! Brands, Inc., mit Sitz in Louisville, Kentucky, betreibt über 43.500 Restaurants in mehr als 135 Ländern und Hoheitsgebieten. Das Unternehmen zählt zu den Aon Hewitt Top Companies for Leaders® in Nordamerika. Die Restaurantmarken von Yum! – KFC, Pizza Hut und Taco Bell – sind die weltweit führenden Anbieter für Hähnchen, Pizza und mexikanische Gerichte. Weltweit eröffnet Yum! im Durchschnitt mehr als sechs neue Restaurants pro Tag und ist damit führend im Bereich der Systemgastronomie.

KFC als globale Marke

KFC, eine Tochtergesellschaft von Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), ist eine global agierende Systemgastronomie-Marke mit einer reichen, jahrzehntelangen Erfolgs- und Innovationsgeschichte. Ihren Anfang nahm sie mit dem Koch Colonel Harland Sanders, der vor über 75 Jahren ein “finger lickin´good” Rezept kreierte – eine Liste mit geheimen Kräutern und Gewürzen, die in die Rückseite seiner Küchentür eingeritzt war. Noch heute folgt KFC seinem Erfolgsrezept: In mehr als 20.000 Restaurants in über 125 Ländern und Hoheitsgebieten bereiten ausgebildete KFC Köche unser Hähnchenfleisch frisch von Hand zu.

KFC in Deutschland

KFC ist seit 1968 in Deutschland vertreten und heute mehr denn je auf Expansionskurs: Seit 2010 konnte die Anzahl der Restaurants in Deutschland auf über 170 Filialen bundesweit stark ausgebaut werden. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in Deutschland einen Netto-Umsatz von 256,2 Millionen Euro (+5%). Im Jahr 2018 wurden bundesweit 12 neue Restaurants eröffnet. Inzwischen werden 100 Prozent der deutschen KFC Restaurants von Franchisepartnern geführt, die ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von KFC sind: Mit ihnen soll die Anzahl der Restaurants in den nächsten Jahren auf 500 und einer Milliarde Umsatz gesteigert werden. Die Expansion von KFC soll in den jeweiligen Märkten flächendeckend erfolgen. Hier stehen in erster Linie zentral gelegene Innenstadtrestaurants, Food Court-Zonen in großen Shoppingcentern, Restaurants mit Drive-Thrus (in Gebieten mit hoher Verkehrsfrequenz und starker Einzelhandelskonzentration) sowie Bahnhöfe und Flughäfen im Fokus.

