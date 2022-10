Chicago zur besten Großstadt in den USA gewählt!

Chicago zum sechsten Mal in Folge von den Lesern des

Conde Nast Traveler Magazins zur besten Großstadt in den USA gewählt

Diese bedeutende Auszeichnung unterstreicht Chicagos Ruf als erstklassiges Reiseziel und schließt sich einer erfolgreichen Sommersaison an, mit Zahlen auf dem Niveau von 2019.

CHICAGO (5. Oktober 2022) – Lynn Osmond, Präsidentin und CEO von Choose Chicago, gab gestern bekannt, dass Chicago im Rahmen der Readers‘ Choice Awards 2022 des Magazins Conde Nast Traveler zum sechsten Mal in Folge zur besten Großstadt der USA gewählt wurde. Dass diese Auszeichnung, über die die Leser von Conde Nast Traveler abstimmen, regelmäßig seit 2017 an Chicago geht, unterstreicht Chicagos beständige Rolle als aufregendes, einladendes und erstklassiges Reiseziel. Zeitglich mit dieser Auszeichnung veröffentlicht Choose Chicago die Ergebnisse für den Sommer 2022, wonach die Zahlen der Urlaubs- und Geschäftsreisen beinahe das Niveau von 2019 erreichen.

„Es gibt so viele Gründe, warum Chicago die beste Großstadt der USA ist. Wir haben Weltklasse-Restaurants, hochwertige Hotels und Tagungsorte, Kultureinrichtungen und Veranstaltungsräume, die es mit den besten der Welt aufnehmen können, dazu lebendige, vielfältige Stadtteile die sicherstellen, dass für jeden Besucher etwas dabei ist“, so Chicagos Bürgermeisterin Lori E. Lightfoot. „Allem voran ist unsere Stadt geprägt von Menschen und Unternehmen, die sich unermüdlich dafür einsetzen, Chicago zur gastfreundlichsten und einladendsten Stadt der Welt zu machen. Ich möchte den Mitarbeitern des Tourismus- und Gastgewerbe danken, die diese Auszeichnung Jahr für Jahr möglich machen, und den Millionen von Besuchern, die immer wieder nach Chicago zurückkehren um zu erkunden, was unsere Stadt alles zu bieten hat.“

„Die Leser des Conde Nast wissen, was die Chicagoer schon immer wussten: Unsere Stadt ist die beste des Landes“, sagte Gouverneur JB Pritzker. „Chicago hat alles: malerische Seeufer, eine außergewöhnliche Architektur, Museen von Weltrang, die freundlichsten Menschen die man jemals treffen wird – und ja, auch die beste Pizza. Auf sechs starke Jahre und viele weitere, die noch kommen werden.“

Jedes Jahr holt Conde Nast Traveler die Meinung von Hunderttausenden seiner Leser zu persönlichen Reiseerlebnissen ein, um die Gewinner der Readers‘ Choice Awards zu ermitteln. Es ist die älteste und renommierteste Auszeichnung für hervorragende Leistungen in der U.S. Reisebranche. In diesem Jahr stimmten mehr als 240.000 Leser über ihre Lieblingsstädte in den USA ab, und Chicago wurde zum sechsten Mal in Folge auf den ersten Platz gewählt – keine andere Stadt wurde in der 35-jährigen Geschichte der Conde Nast Readers‘ Choice Awards öfter als drei Mal in Folge zur besten Großstadt der USA gewählt.

„Es ist eine unglaubliche Ehre, erneut zur besten Großstadt der USA gewählt worden zu sein“, sagte Lynn Osmond, Präsidentin und CEO von Choose Chicago. „Diese Anerkennung kommt nicht von ungefähr – sie ist das Zeugnis für die unermüdliche Arbeit der Menschen, die Chicago zu einer einladenden und gastfreundlichen Stadt machen. Der Gewinn dieser Auszeichnung in sechs aufeinanderfolgenden Jahren in Kombination mit dem erfolgreichen Reisesommer, den wir gerade abgeschlossen haben, verdeutlicht, dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Tourismus in Chicago vielversprechend sind.“

„Ich möchte unseren Partnern im Gastgewerbe und in der Tourismusbranche danken, die dafür sorgen, dass Chicago ein Reiseziel von Weltrang ist und diese Auszeichnung möglich gemacht haben“, so Präsident Osmond weiter. „Ich möchte auch allen Einwohnern Chicagos dafür danken, dass sie jedes Jahr für Millionen von Besuchern eine so freundliche und gastfreundliche Stadt bereiten. Schließlich möchte ich den Lesern von Conde Nast Traveler dafür danken, dass sie sich Jahr für Jahr für Chicago entscheiden und all die erstaunlichen Attribute unserer Stadt honorieren, die ihresgleichen sucht.“

„Diese beispiellose Auszeichnung ist ein Beweis dafür, wie sich Chicago als lebendiges Reiseziel für jedermann ständig weiterentwickelt“, sagte Glenn Eden, Vorsitzender des Choose Chicago Board of Directors. „Von unseren Restaurants und Hotels bis hin zu unseren Theatern, Museen, Stadtvierteln, kulturellen Einrichtungen und Sportveranstaltungen bietet Chicagos Tourismus- und Dienstleistungsgewerbe Weltklasse-Service und Attraktionen, die in keiner anderen Stadt zu finden sind. Ohne Zweifel wurde Chicago sechs Jahre in Folge zur besten Großstadt der USA gewählt, weil wir es geschafft haben, versierten Reisenden einen positiven Eindruck davon zu vermitteln, was sie bei einem Besuch in Chicago und jeder anderen großen Stadt in den USA erwartet.“

Im Sommer 2022 kehrten die Besucher zahlreich nach Chicago zurück und hoben die Übernachtungszahlen annähernd auf das Niveau von vor der Pandemie. In einem Reisesegment konnten die 2019er Zahlen sogar übertroffen werden. Insgesamt wurden in den Sommermonaten Juni, Juli und August über 3 Millionen Übernachtungen gezählt, was rund 90 % des Vergleichszeitraums von 2019 entspricht. Vergleicht man allein die Nächtigungszahlen aus dem Tagungs- und Kongressreisebereich, übertraf der Sommer 2022 mit 1,06 Millionen Hotelübernachtungen aus diesem Segment das Ergebnis im gleichen Zeitraum 2019 von 1,03 Millionen.

Chicagos erfolgreicher Reisesommer wurde von der neuen Kampagne When You Go You Know begleitet, die im Juni dieses Jahres gelauncht wurde. Gemeinsam mit der allgemeinen Sommerkampagne von Choose Chicago, die bereits etwas früher an den Start ging, konnten im Zeitraum 18. April und dem 5. September 2022 mehr als 150 Millionen US-Dollar an Hotelumsatz erzielt werden. Zusätzlich wurden 8,1 Millionen Suchanfragen für Hotels und 1,2 Millionen Suchanfragen für Flüge generiert. Darüber hinaus sorgte eine gezielte Verbraucherkampagne, die Choose Chicago in Zusammenarbeit mit Expedia und den Chicagoer Hotels umsetzte, für Steigerungen in den Übernachtungszahlen. Diese lief vom 9. Mai bis zum 5. September 2022 und brachte mehr als 63.000 Übernachtungen mit einem geschätzten Hotelumsatz von 20 Millionen Dollar.

Dass Chicago bereits zum sechsten Mal in Folge zur besten Großstadt in den USA ausgezeichnet wurde, zeugt auch von der Widerstandsfähigkeit der Tourismus- und Dienstleistungsbranche der Stadt, die sich von der COVID-19-Pandemie weitergehend erholt hat. Die Leser des Conde Nast Traveler honorieren Chicagos hervorragendes Unterhaltungsangebot, beeindruckende Architektur, erstklassige Museen und die außergewöhnliche Restaurantszene. Das Jahr 2022 war zudem ein hervorragendes Veranstaltungsjahr für Chicago. Mit dem Sueoos Festival im Mai und dem US Sail Grand Prix Chicago am Navy Pier im Juni feierten gleich zwei Veranstaltungen Premiere in Chicago. Zudem kehrten etablierte Eventhighlights erfolgreich zurück, darunter Lollapalooza, die James Beard Awards und die International Manufacturing Trade Show (IMTS), der größten und ältesten Fachmesse Nordamerikas.

Die Readers‘ Choice Awards 2022 werden auf der Website von Conde Nast Traveler unter cntraveler.com veröffentlicht und in der November-Ausgabe gefeiert. Folgen Sie @cntraveler in den sozialen Medien und nutzen Sie für Ihre Beiträge den Hashtag #RCA2022.

Chicago ist die drittgrößte Stadt Amerikas und hat allen Glamour und alle Kultur, die man von einer Stadt dieser Größe erwartet. Doch im tiefsten Inneren ist Chicago vor allem eines: eine einfache Stadt im Mittleren Westen, in der man Besucher herzlich willkommen heißt. Egal, woher die Besucher kommen: Man fühlt sich direkt wohl in den erstklassigen Restaurants, den weltberühmten Museen, an der kilometerlangen Uferpromenade, in der einzigartigen Musik- und Theaterlandschaft, der ikonischen Architektur, den mehr als 300 Parks und Grünflächen, einer bunten LGBTQ+-Szene sowie den 77 lebhaften Vierteln, die das Herz und die Seele von Chicago sind.

