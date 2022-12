Channel Factory signalisiert Produktwachstum mit globalen Tech-Neueinstellungen

14. Dezember 2022 – Drei hochrangigen Neueinstellungen innerhalb des globalen Führungsteams beeinflussen die Produktstrategie 2023 von Channel Factory, der globalen Plattform für Brand Suitability: Die drei leitenden Angestellten – Senior Vice President, Global Head of Product, Director of Design und Director of Analytics and Data Science – sind eine wichtige Investition in die Entwicklung der Produktstrategien für YouTube, Social Media, CTV und Digital Audio.

James Rooney wurde zum Senior Vice President, Global Head of Product ernannt. Mit Sitz in New York wird Rooney ein Produktentwicklungsteam aufbauen, um die Präsenz von Channel Factory auf neue Medienformen auszuweiten. Dazu sollen komplette Plattformen neu entwickelt, die den Umsatz steigern und gleichzeitig ein hohes Maß an Qualität und Kundenservice gewährleisten. Rooney hat bereits 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit an der Schnittstelle von Werbung, digitalen Medien und Technologie. Zuletzt war er als VP Revenue Technologies und VP Advertising Technology bei der New York Times tätig.

Tanya Kolosova wurde zum Director of Analytics and Data Science ernannt. Von New Jersey aus wird Kolosova die Produktentwicklung unterstützen. Zuvor war sie als SVP und VP in den Bereichen Data Science, Forschung und Analytik bei Unternehmen wie DemandTec, IPG und Nielsen tätig. Kolosovas Fachwissen liegt in den Bereichen umsetzbare Analysen und Softwareentwicklung. Sie ist außerdem Co-Autorin von drei Büchern über Optimierungsverfahren für maschinelles Lernen, statistische Analysen und metadatenbasierte Anwendungsentwicklung mit SAS und R, die weltweit in Universitätslehrplänen zitiert werden.

David Silva verstärkt das Channel Factory-Team als Director of Product Design. Mit Sitz in Tampa wird Silva ein Team von Designern leiten, das ein Designsystem für Channel Factory entwickelt, um die zukünftige Produktgestaltung und -entwicklung zu rationalisieren. Silva bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung mit, die er in verschiedenen Positionen bei Unternehmen wie PwC, Google, Cisco und vielen anderen gesammelt hat. Silva ist außerdem Beiratsmitglied an der University of South Florida und hat eine Leidenschaft für Prozessverbesserung und digitale Transformation.

Tony Chen, CEO und Gründer, kommentiert: „Das Wachstum von Channel Factory basiert auf der Ausgereiftheit unserer Technologie und der unermüdlichen Innovation unserer Produkte. Wir freuen uns sehr, dass James, David und Tanya dem Channel Factory-Team beitreten und unsere globale Produktstrategie leiten, die nicht nur die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden erfüllt, sondern auch Innovationen und Verbesserungen in einer sich ständig weiterentwickelnden Medienlandschaft anstrebt.“

„Es ist unser Anspruch, unseren Kunden und Partnern stets das bestmögliche Produkt am Markt anzubieten“, erklärt Paco Panconcelli, Managing Director DACH. „Die Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Produktstrategie werden uns dazu befähigen, unsere Technologien und Dienstleistungen gezielt an die unterschiedlichen globalen Märkte anzupassen und dabei auch den europäischen Fokusmarkt DACH weitergehend zu erschließen.“

James Rooney, Global Head of Product, kommentierte: „Channel Factory steht an der Spitze der Entwicklung eines Werbeerlebnisses, das für die nächste Ära der digitalen Werbung und des Messagings konzipiert ist. Das Unternehmen hat einen starken Fokus darauf, sich stets bewusst zu machen, welch positiven Einfluss seine Leistung auf einen vielfältigen Querschnitt der Gesellschaft haben kann. Während wir weiterhin Innovationen fördern, wird dies immer der Kern unseres Handelns bleiben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem äußerst talentierten Team mit der Entwicklung von transformativen Produkten zu beginnen.“

Über Channel Factory

Channel Factory ist eine globale Technologie- und Datenplattform. Sie maximiert sowohl die Leistungseffizienz als auch die kontextbezogene Platzierung der 5 Milliarden YouTube-Videos sowie der gut 500 Stunden Videomaterial, die pro Minute neu auf YouTube hochgeladen werden, und verwandelt all das in markentaugliche, effiziente Werbemöglichkeiten. Channel Factory will ein Video-Ökosystem erschaffen, das Kreative, Marken und Konsumenten miteinander verbindet und Marketern Zugang zu den relevantesten Videos und Kanälen eröffnet.

Durch die firmeneigene Plattform, die auf den umfangreichsten YouTube-Datensatz der Branche zurückgreift, ermöglicht Channel Factory eine hochindividuelle Brand Suitability, ein maßgeschneidertes Content-Targeting und eine maximale und garantierte Performance für Werbetreibende. Der Algorithmus stellt nicht nur sicher, dass Werbetreibende mit Inhalten konfrontiert werden, die zu ihrer Marke passen. Durch die Kampagnenoptimierung anhand aktiver und historischer KPIs, liefert er auch belastbare Ergebnisse.

Channel Factory verfügt über Niederlassungen in den USA und ist in über 30 Ländern weltweit vertreten, darunter Großbritannien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Ukraine, Australien, Hongkong und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.channelfactory.com

