Nachhaltigkeit in der IT: Comstor und Cisco beziehen im Podcast „Die IT Complizen“ Stellung

Berlin – 13. Dezember 2022 – Die aktuelle Folge des Comstor Podcasts „Die IT Complizen“ dreht sich ganz um das Thema Nachhaltigkeit in der IT: Moderator Peter Dejakum, Director Business Development bei Comstor, sprach mit Jutta Gräfensteiner, Director Sustainability bei Cisco, über den Stellenwert und die Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten in der Branche – und darüber, was diese für den Channel, die Distribution und die Hersteller bedeuten.

„Das Thema Sustainability prägt aktuell zurecht alle Diskussionen in der IT. Kunden und Investoren erwarten von Unternehmen ein klares Bekenntnis und verbindliche Ziele für mehr Nachhaltigkeit – und die Gesetzgeber befeuern die Diskussion mit konkreten, immer strengeren Vorgaben“, erklärt Peter Dejakum. „Channel-Partner sollten daher klar Position beziehen und ihren Kunden überzeugende Konzepte für die Erreichung angemessener Emissionsziele vorlegen. Comstor und Cisco unterstützen die Resellerpartner gerne dabei, so die Weichen für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft zu stellen.“

Takeback, Refresh oder Aufrüstung

Cisco hat bereits 2021 neue, deutlich ambitioniertere Nachhaltigkeitsziele veröffentlicht: Bis 2040 sollen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Netto-Null-Emissionen erreicht werden. Dafür dreht der Netzwerkspezialist an einer Reihe von Stellschrauben – intern, aber auch entlang der gesamten Supply-Chain. Daher bindet das neue Nachhaltigkeitskonzept auch unmittelbar die Channel-Partner von Cisco ein. Im Podcast ging Jutta Gräfensteiner auf drei wichtige Programme ein:

– Im Rahmen des Takeback-Programms können Kunden und Partner von Cisco ihre Systeme am End-of-Lifecycle an Cisco retournieren. Die Hardware wird anschließend in Einzelteile zerlegt und zu bis zu 97 Prozent wiederaufbereitet.

– Zusätzlich unterstützt Cisco den Channel im Rahmen des Refresh-Programms beim Verkauf gebrauchter, instandgesetzter Cisco-Hardware. Dabei werden die Komponenten vom Hersteller gereinigt und mit der aktuellen System-Software bespielt. Käufer erhalten so zu günstigen Konditionen ein runderneuertes Cisco-Gerät.

– Mit dem Aufrüstungs-Programm können ältere, oft Energie-ineffiziente Geräte durch leistungsfähigere und sparsamere Neugeräte ersetzt werden – zum Beispiel durch das Upgrade auf neue Cisco Router mit dem Silicon One Chip, der den Stromverbrauch der Systeme um bis zu 96 Prozent senkt.

Weiterbildungen und Programme für den Channel

Flankierend zu diesen Angeboten macht Cisco die Partner bei einer Reihe von Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit fit – etwa durch die Bereitstellung konkreter Best Practices und Case Studies für nachhaltige Projekte. Auf Wunsch können sich Cisco-Integratoren im Rahmen des Partnerprogramms „Environmental Sustainability Specialization“ sogar als Spezialist für nachhaltige IT qualifizieren lassen, um ihre Expertise bei der Umsetzung maßgeschneiderter Nachhaltigkeitskonzepte zu dokumentieren.

Smart Building und intelligente Fuhrpark-Lösungen

Über die Partnerprogramme hinaus unterstützt Cisco die Partner und Kunden mit einer Reihe innovativer Technologien dabei, ein nachhaltiges Business sicherzustellen – etwa durch höhere Klimafreundlichkeit von Bürogebäuden und Fuhrparks. Die Lösungen ermöglichen es beispielsweise, Zentralheizungen so einzurichten, dass nur besetzte Büroräume geheizt werden – oder anhand fundierter Datenanalysen die Transport-Routen des Fuhrparks zu optimieren, um den Spritverbrauch zu senken.

Für den einfachen Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit und die Pläne von Cisco empfiehlt sich die fünfzehnte Episode des Comstor-Podcasts „Die IT Complizen“ unter https://comstor.podigee.io/16-nachhaltigkeit-im-it-markt.

Hintergrund: Comstor und Cisco

Comstor ist ein Unternehmen der Westcon Group und der weltweit führende Spezialdistributor für Cisco sowie für Lösungen im Bereich Netzwerk, Sicherheit, Mobilität und Konvergenz. Der in Berlin ansässige VAD steht seinen Partnern in allen Phasen ihrer Cisco Projekte – von der Pre-Sales-Betreuung bis zum Post-Sales-Support – mit einem breiten Portfolio von Professional Services zur Seite.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor (Westcon International) ist ein führender Distributor innovativer Business-Technologien. Aufsetzend auf Lösungen weltweit führender Hersteller ermöglichen wir es Unternehmen, sicher, produktiv, mobil und vernetzt zu agieren. Der Fokus liegt hierbei auf den geschäftskritischen Bereichen Security, Collaboration, Infrastruktur und Data Center. Unsere herausragende Kompetenz bei der Abwicklung globaler Projekte, bei der digitalen Distribution und bei der Erbringung technischer Services garantiert Kunden nachhaltigen Mehrwert. Technologie ist unser Geschäft – aber im Fokus stehen stets die Menschen, mit denen wir gemeinsam erfolgreich sind.

