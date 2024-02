Joseph Carson, Chief Security Scientist and Advisory CISO bei Delinea

Der 1. Februar ist der Tag der Passwortänderung, der jedes Jahr begangen wird, um das Bewusstsein für Passwörter zu schärfen. Er ist eine wichtige Erinnerung an alle Bürgerinnen und Bürger, sichere Passwörter zu erstellen und unterschiedliche Passwörter für alle Konten zu verwenden. Für die meisten von uns sind Passwörter die Torwächter unserer digitalen Identitäten, die alles schützen, von unseren Konten in sozialen Medien bis hin zu unseren Finanzdaten. Achten Sie darauf, dass Ihre Passwörter sicher sind. Verwenden Sie eine Passphrase anstelle eines Passworts und stellen Sie sicher, dass es für jedes Konto einzigartig, lang und leicht zu merken ist.

Der diesjährige „Change Your Password Day“ sollte auch als Empfehlung für die Einführung neuerer, sicherer Authentifizierungsmethoden genutzt werden. Erwägen Sie den Einsatz eines Passwortmanagers, um Ihre Passwörter in den Hintergrund zu rücken und sie gleichzeitig zu schützen. Darüber hinaus wird die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) immer mehr zur Norm und bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die es unbefugten Nutzern erschwert, Zugang zu erhalten. Schon bald wird das Vertrauen in herkömmliche Passwörter der Vergangenheit angehören, aber in der Zwischenzeit, denken Sie daran: Ihre digitale Sicherheit ist nur so stark wie Ihr schwächstes Passwort!

