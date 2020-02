CenturyLink tritt Networking Managed Service Provider-Programm für Microsoft Azure bei

Kunden können jetzt leichter sichere, hochleistungsfähige Cloud-Lösungen erstellen

FRANKFURT AM MAIN, 26. Februar 2020 — Da Unternehmen ihre Enterprise-Workloads an die Netzwerkperipherie verlagern und zunehmend Multi-Cloud-Umgebungen nutzen, ist die nahtlose Integration von Netzwerk und Cloud zur Optimierung der Performance von zentraler Bedeutung. Um seine Kunden dabei zu unterstützen, ihre Microsoft Azure-Umgebungen besser anzubinden, zu migrieren, zu verwalten und zu optimieren, hat CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) sich dem Networking Managed Service Provider (MSP)-Programm für Microsoft Azure angeschlossen. CenturyLink kann nun umfassende Netzwerk- und Beratungsdienste rund um die Azure-Dienste anbieten, um Kunden die Anbindung und die Einrichtung von Cloud-Lösungen zu erleichtern.

“Unsere Kunden benötigen umfassende Unterstützung, da sie eine zunehmende Anzahl von Anwendungen in Cloud-Umgebungen wie Microsoft Azure einsetzen”, erklärt Paul Savill, Senior Vice President Enterprise Product and Services bei CenturyLink. “Als ein Azure Networking MSP-Partner mit weltweiter Glasfaserpräsenz haben wir die Größe, die Reichweite und die Expertise, um integrierte Azure Cloud- und hybride Netzwerklösungen auf der ganzen Welt und an der Netzwerkperipherie bereitzustellen.”

Mit diesen Beratungsleistungen nutzt CenturyLink sein kombiniertes Fachwissen als Netzwerkanbieter und Berater für IT-Services, um Unternehmen eine maßgeschneiderte und nahtlose Kundenerfahrung rund um Azures Netzwerkprodukte und Dienste zu bieten. Das weitreichende globale Glasfasernetz und die Servicekapazitäten von CenturyLink können Kunden dabei helfen, die Anwendungsleistung zu optimieren, die Kosten zu senken und die Sicherheit zu gewährleisten. CenturyLink und Microsoft haben zudem kürzlich eine Vereinbarung über die Bereitstellung von High-Performance-Netzwerkverbindungen an Azure-Standorten durch CenturyLink getroffen.

“Wir begrüßen CenturyLink in unserem Networking Managed Service Provider-Programm”, sagt Ross Ortega, Partner Program Manager Microsoft Azure Networking bei Microsoft Corp. “Azure-Kunden können sich nun an CenturyLink wenden, um Cloud-Lösungen mit hoher Leistung und planbarer Vernetzung und Sicherheit zu erstellen.”

Wichtige Fakten

– CenturyLink ist Microsoft Gold Partner.

– CenturyLink ermöglicht über seinen Dienst Cloud Connect Dynamic Connections, Netzwerkverbindungen zu Azure und Azure Government in Echtzeit aufzusetzen oder zu entfernen.

– Die Netzwerkkapazitäten von CenturyLink umfassen rund 724.000 Streckenkilometer (rund 450.000 Meilen) Glasfaser, mit über 170.000 glasfasergespeisten On-net-Gebäuden und Anbindung an mehr als 2.200 öffentliche und private Rechenzentren auf der ganzen Welt.

