Das neueste Projekt der SEETELHOTELS auf Usedom: Ab Sommer 2020 verspricht das Kinderresort Usedom Spaß und Erholung für die ganze Familie

Mit und für Kinder: Kinderbaustellenleiter Timo (7) hat die Interessen der Zielgruppe im Auge

Februar 2020

Traumhafte Ferien für die ganze Familie direkt am schneeweißen Ostseestrand – dafür steht das Kinderresort Usedom. Es ist das neueste Projekt der SEETELHOTELS auf Usedom im Ostseebad Trassenheide und wird ab Sommer 2020 die Hotellandschaft der beliebten Urlaubsinsel bereichern. Getreu dem Motto „Unsere Kleinen ganz groß!“ gibt es sogar einen Kinderbaustellenleiter. Der siebenjährige Timo legte gemeinsam mit Rolf Seelige-Steinhoff, dem geschäftsführenden Gesellschafter der SEETELHOTELS Usedom, und Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern, den Grundstein des Kinderresorts. Er hat ein Auge auf die Interessen der Familien-Zielgruppe.

Eingerahmt von duftenden Kiefernwäldern und inmitten von zwölf Naturschutzgebieten gelegen, ist das Kinderresort Usedom ein optimaler Rückzugsort für die ganze Familie. Maximale Erholung, tiefe Entspannung, wildes Spiel, großes Abenteuer, exzellente Küche, moderner Komfort und aufmerksamer Service sind dabei die Zutaten für eine perfekte Familienzeit. Die Freizeitmöglichkeiten auf Usedom sind gerade für Familien ebenso vielfältig wie seine herrliche Natur. Wie wäre es mit Badetagen am Strand, Radtouren über die Insel, Nachtwanderungen, oder Familienturnieren auf dem hoteleigenen Bolzplatz?

Die kleinen Gäste können sich außerdem nach Herzenslust im Kinderclub austoben: Nicht nur ein Bällebad und Bobbycar-Fuhrpark warten dort auf sie, sondern auch ein abwechslungsreiches Betreuungsprogramm für jede Altersgruppe. Teenager kommen an den Wii-Stationen oder beim Bücher- und Spieleverleih auf ihre Kosten. Erholungsbedürftige Eltern können sich derweil im großzügigen Wellness-Bereich der völligen Entspannung widmen.

Ob junge Familie mit Baby, Elternurlaub mit Kindern oder doch Ferien in der Großfamilie: das Kinderresort Usedom bietet in jedem Fall die passende Unterkunft und empfängt Sie mit 115 liebevoll und modern ausgestatteten Zimmern und Suiten. Je nach Bedarf können Sie einen Aufenthalt im familienfreundlichen Doppelzimmer mit Wohlfühlambiente buchen, oder es sich in einem der gemütlich ausgestatteten Familienzimmer mit separatem Wohn- und Schlafbereich bequem machen. Für alle, die sich nach noch mehr Platz sehnen, stehen kleine Apartments oder komfortable Maisonette-Suiten zur Verfügung.

In Puncto Wellness verfolgt das Kinderresort Usedom einen ganzheitlichen Ansatz: Neben einem vielfältigen Angebot mit verschiedenen Saunen, Massagen, Kosmetik- und Beautyanwendungen für Eltern und Teenager, macht die Kindersauna schon Vierjährigen Dampf – Entspannung und Wohlbefinden der ganzen Familie stehen hier gleichermaßen im Fokus. Im großzügigen Indoor-Pool mit separatem Kinderbecken herrscht überdies immer Badewetter. Die 80 Meter lange Außenrutsche ist im Winter beheizt. Ein erholsamer Badeurlaub ist also auf jeden Fall garantiert, auch wenn die Kinder noch zu klein, oder das Wetter zu kühl für einen Sprung in die Ostsee ist.

Auch in kulinarischer Hinsicht kann man sich im Kinderresort Usedom ganz und gar verwöhnen lassen: das All-in Restaurant mit Barbereich ist von morgens bis abends geöffnet und bietet nicht nur ein eigenes Kinderbuffet, sondern auch die Möglichkeit einer Kinderbetreuung im Restaurant. Alle dort erhältlichen Leckereien und Softdrinks sind bereits im Arrangement enthalten und Abenteuerlustige können sich für eine Inselerkundung zusätzlich individuell einen Picknickkorb zusammenstellen.

Für Frühbucher hält das Kinderresort Usedom ein besonderes Eröffnungsangebot bereit: Mit dem Arrangement „Eröffnungsangebot 6+1“ gibt es sieben Tage All- inclusive-Familienurlaub an der Ostsee zum Preis von sechs. Buchbar bis zum 14.06.2020 bei einem Aufenthalt bis zum 28.12.2020.

Weitere Informationen unter https://www.kinderresort-usedom.de/.

Die SEETELHOTELS auf Usedom stehen für Qualität, Tradition und herzlichen Service. In 16 Häusern an den schönsten Plätzen der Sonneninsel lassen die familiengeführten Hotels, Residenzen und Villen der Familie Seelige-Steinhoff die ganze Pracht und Schönheit der historischen Kaiserbäder aufleben. Vom komfortablen Drei-Sterne-Kinderresort bis zum Fünf-Sterne-Luxushotel reicht die hochwertige Urlaubswelt der SEETELHOTELS für Wellness-, Aktiv-, Familien-, Romantik- und Gourmeturlaub auf Usedom. Dazu gehört auch das Hotel Bahia del Sol**** in der idyllischen Bucht von Santa Ponsa auf Mallorca.