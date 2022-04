centron entwickelt Cloud-Lösung weiter

Produktlaunch: ccloud³

Hallstadt, 11. April 2022 – centron, Anbieter von Premium IT-Services, hat seine bisherige ccloud auf ein neues Level gehoben. Mit der ccloud³ bietet das Unternehmen seinen KundInnen jetzt noch mehr Performance, ein intuitives, komplett überarbeitetes Interface sowie ein breites Portfolio an leistungsstarken Komfort-Tools.

Mit der neuen ccloud³ hat centron sein bisheriges Cloud-Produkt, die ccloud, konsequent weiterentwickelt. Die ccloud³ macht die IT-Infrastruktur von kleinen und großen Unternehmen nicht nur agil, sondern auch leicht bedienbar. Cloud Server können im Handumdrehen erstellt und verwaltet werden, spontanen Launches und Änderungen steht somit nichts mehr im Weg.

Produktübersicht: ccloud³

Per Verwaltungsoberfläche oder Cloud-API kann der/die NutzerIn selbstständig Cloud Server anlegen, erweitern oder löschen. Anstatt auf vorgefertigte Systemkonfigurationen zurückzugreifen, können die Ressourcen der Cloud Server mit dem centron Live Scaling einfach selbst definiert werden. Sowohl CPU-Kerne als auch Arbeitsspeicher und SSD-Storage sind somit flexibel. Weitere Flexibilität bietet die ccloud³ ihren NutzerInnen hinsichtlich des benötigten Traffics, des bevorzugten Betriebssystems und der Backup-Services. Auch eine Verschlüsselung der Cloud Server ist möglich. Bezahlt werden in jedem Fall nur diejenigen Ressourcen, welche auch tatsächlich benötigt werden. Kostenlos zu jeder Konfigurierung bietet centron seinen KundInnen auch in der Cloud umfassende Beratung und Support.

Hochsicher: ISO 27001 Datacenter in Deutschland

Alle über die ccloud³ erstellten und verwalteten Cloud Server werden im firmeneigenen, vom BSI ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum in Hallstadt bei Bamberg gehostet. Das centron High-Performance-Datacenter übertrifft die strengen deutschen Datenschutzstandards sogar und verfügt über neueste State-of-the-Art-Infrastruktur für maximale Performance. Zu den Highlights zählen die redundante Multi-Carrier-Anbindung mit einer effektiven Bandbreite von mehr als 40 Gbit, die leistungsfähige 1,2 MW Stromversorgung mit USV und Notstromgenerator sowie die redundante 600 KW N+1 Klimatisierung.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

In einer einwöchigen Closed Beta-Phase konnten BestandskundInnen das System bereits ausgiebig testen. In der heute startenden Open Beta-Phase wird die ccloud³ der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Parallel wird die Cloud-Lösung ständig weiterentwickelt und um neue Features ergänzt.

Weitere Informationen zur ccloud³ von centron finden interessierte Leser unter www.centron.de/ccloud3 Mehr Details zum centron Datacenter gibt es unter www.centron.de/datacenter

1999 gegründet, bietet die centron GmbH als Internet Service Provider innovative Lösungen aus den Bereichen Colocation, Managed Server, Cloud und Managed Webhosting an. KundInnen über alle Branchen und Industrien hinweg vertrauen den hochverfügbaren, hochflexiblen und hochsicheren Online-Lösungen von centron – vom klassischen Webhosting bis hin zur individuellen Konfiguration und professionellen Bereitstellung hochkomplexer Serverstrukturen im centron Rechenzentrum in Hallstadt bei Bamberg. Mit über 50 MitarbeiterInnen sorgt das Unternehmen dafür, dass KundInnen schnellen, kompetenten und zielgerichteten Service erhalten – damit jedes Projekt ein voller Erfolg wird.

Kontakt

centron GmbH

Wilhelm Seucan

Heganger 29

96103 Hallstadt

0951968340

presse@centron.de

http://www.centron.de

