CENALED SPOT Einbau: leistungsstarke, robuste LED-Einbauleuchte

Die leistungsstarke LED-Maschineneinbauleuchte CENALED SPOT Einbau ist die ideale Lösung für die effiziente Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes an Maschinen. Dank ihrer kompakten Bauform findet sie auch in engen Arbeitsbereichen problemlos Platz.

Die lichtstarke Einbauleuchte ist in drei Varianten erhältlich, die sich im Ausstrahlwinkel von punktueller bis flächiger Beleuchtung unterscheiden. Das Licht ist flimmerfrei und ohne augenschädigende Ultraviolett- und Infrarotanteile.

Die Leuchte selbst überzeugt durch ein robustes Aluminiumgehäuse und ein schützendes Sicherheitsglas über dem Lichtaustritt. Sie hat die Schutzart IP67 und die Schutzklasse III, da sie an eine Schutzkleinspannung von 24V DC angeschlossen wird. Damit ist sie auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig und sicher.

Neben dem Einbau speziell in Maschinen, wo die hohe Schutzart zum Tragen kommt, eignet sich die Leuchte auch für viele andere Anwendungen. Die schnelle Montage in genormte Einbauschächte ermöglicht zudem eine einfache Integration in unterschiedliche Systeme und Anlagen. Wenn sie leuchtet, sind ihre Besonderheiten nicht zu übersehen: Die kompakte Einbauleuchte ist dank eines Clusters von Hochleistungs-LEDs extrem lichtstark. Die LEDs werden in einem engen Binning vorselektiert und der höchsten Qualitätsstufe zugeordnet, um eine hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer von 60.000 Betriebsstunden, unabhängig von Schaltzyklen, zu gewährleisten. Das gerippte Gehäuse sorgt zudem für einen optimalen Wärmeaustausch.

Die LED-Einbauleuchte CENALED SPOT Einbau ist nicht nur ideal für den Einsatz in CNC-Maschinen, sondern auch für viele andere industrielle Anwendungen, wie z.B. Kameraanwendungen. Mit ihrer hohen Leistung und Zuverlässigkeit erfüllt sie die Anforderungen verschiedenster Branchen und sorgt für eine effiziente und gut ausgeleuchtete Arbeitsumgebung.

LED2WORK bietet eine breite Palette an LED-Leuchten und Beleuchtungslösungen für die Industrie, insbesondere für Arbeitsplätze und für den Einsatz in Maschinen und Anlagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.led2work.com.

Mit erfolgreichen Entwicklungen sowie der Fertigung und Vermarktung von LED-Beleuchtungslösungen für die Industrie hat sich die LED2WORK GmbH innerhalb kürzester Zeit auf dem Markt etabliert und mit hochwertigen, zuverlässigen LED-Leuchten Made in Germany durchgesetzt.

Heute beschäftigt die LED2WORK GmbH mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fertigt am Standort Pforzheim jährlich über 85.000 LED-Leuchten für Anwendungen in der Automobilbranche, Elektrotechnik, dem Anlagen- und Maschinenbau sowie vielen weiteren Wirtschaftszweigen. Das Portfolio reicht von Maschinenleuchten über Industrie- und Signalleuchten bis hin zu Arbeitsplatzleuchten. Stellvertretend seien hier Systemleuchten und Gelenkarmleuchten genannt. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in der Fertigung, Montage oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung sorgen. Des Weiteren sind sie energieeffizient und wartungsfrei.

Seit 2017 wurde die LED2WORK GmbH 4x als Wachstumschampion unter den Top100 Unternehmen im Magazin Focus Business gelistet. 2017 zeichnete die Financial Times LED2WORK als „FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017“ aus und ein Jahr darauf erhielt das Unternehmen den Pforzheimer Wirtschaftspreis.

Firmenkontakt

LED2WORK

Jan Schiga

Stuttgarter Str. 13 A

75179 Pforzheim

+49 (0) 7231 – 449 20 00

+49 (0) 7231 – 449 20 99



http://shop.led2work.com

Pressekontakt

KOKON – Digitales Marketing

Marion Gräber

Lindenstr. 6

72666 Neckartailfingen

+49 711 52855500

+49 711 52855509



http://www.kokon-marketing.de/

Bildquelle: @led2work GmbH