Celestyal Journey startet am 2. September zur Premierenfahrt durch die Ägais – Reederei investiert 20 Mio. Euro in Renovierung

München – Mit der beliebten einwöchigen Route „Idyllische Ägäis“ (Piräus, Thessaloniki, Kusadasi, Heraklion, Santorin, Mykonos, Milos) wird die zyprische Reederei Celestyal Cruises (www.celestyalcruises.de) am 2. September dieses Jahres das jüngste Mitglied ihrer Flotte in Dienst stellen. Bis dahin erfährt die Celestyal Journey eine umfangreiche, 20 Millionen Euro kostende Renovierung und technische Überholung.

Danach bietet das mittelgroße Schiff 1.260 Gästen Platz. Diesen stehen 630 Kabinen und Suiten zur Auswahl, von denen 149 über einen Balkon verfügen. Mit 120 Junior Suiten, 28 Grand Suiten sowie einer Penthouse Concept Suite kann das Schiff zudem die Wünsche nach besonders exklusiver Unterbringung umfassend erfüllen.

Die Celestyal Journey wird ihren Passagieren im Vergleich zu den anderen beiden Flottenmitgliedern auch eine größere Auswahl an Speisemöglichkeiten offerieren. So können an Bord sieben Restaurants besucht werden, darunter auch einige mit Spezialitäten- und Themenangeboten. Die Palette reicht dabei von mediterraner über europäische bis hin zu asiatischer Küche. Darüber hinaus verfügt die Celestyal Journey über einen Bereich für Kochvorführungen sowie einen exklusiven Chef’s Table. Acht Bars und Lounges runden das F&B-Angebot ab.

Besonderer Wert gelegt wurde beim Bau der Celestyal Journey auf zahlreiche offene Deckbereiche, die ein angenehmes Gefühl von Licht und Raum vermitteln. Ausgedehnte Sonnendecks sowie zwei Pools und zwei Whirlpools bieten spektakuläre Ausblicke auf das Meer. Gleiches gilt für den großen Spa-, Fitness- und Wellnessbereich.

Während allen Suite-Gästen mit dem Beach Club zudem ein exklusiver Außenbereich zur Verfügung steht, genießen Passagiere der Grand Suiten außerdem den Celestyal Concierge Service, der neben der beschleunigten Einschiffung sowie einem Express-Gepäcklieferdienst auch Hilfe beim Auspacken garantiert. Darüber hinaus steht ein Concierge mit maßgeschneiderten Serviceleistungen zur Verfügung.

Nach ihrer Premierenfahrt wird die Celestyal Journey verschiedene Kreuzfahrten im Mittelmeerraum unternehmen und dabei Ziele wie Griechenland, Ägypten, Israel, Zypern und die Türkei ansteuern. Zum Jahresende folgen dann zwei exklusive Feiertagsreisen. Dabei bietet die 12-tägige Weihnachtskreuzfahrt der Celestyal Journey nicht nur die Gelegenheit, Heiligabend als auch den ersten Weihnachtstag im Heiligen Land zu verbringen. Sie kann auf Wunsch auch mit der achttägigen Neujahrs-Cruise kombiniert werden.

Weitere Informationen und Buchung auf www.celestyalcruises.de sowie in den Reisebüros.

Über Celestyal Cruises

Celestyal Cruises ist eine vielfach ausgezeichnete Reederei für Kreuzfahrten zu den griechischen Inseln und ins östliche Mittelmeer. Das Unternehmen betreibt mit der Celestyal Crystal und der Celestyal Olympia aktuell eine Flotte von zwei Schiffen. Mit der Celestyal Journey stieß jüngst ein drittes hinzu, das derzeit für 20 Millionen Euro modernisiert und am 2. September 2023 in Dienst gestellt wird.